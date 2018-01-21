與其被將一軍 不如向國際發聲

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中國時報
／台北報導

對岸啟用M503相關航路，我方除要求兩岸重啟協商，也研擬祭出取消春節加班機，但都像是打在棉花上。府院人士建議，為今之計，就是蔡總統舉行國際記者會對外發聲，看能否提高國際能見度。

中共啟用M503相關航路，不論是實際需求或政治考量，都意外形成蔡政府執政危機，由於事涉兩岸現狀改變，若不處理等於默認既成事實，恐將招致深綠「喪權辱國」的批評。美國國務院官員對此表示，反對兩岸任何一方單方面採取行動改變現況，鼓勵北京跟台北在尊嚴和尊重的基礎上進行建設性對話。

為因應相關問題，總統蔡英文呼籲北京應善盡區域責任，儘速跟台灣恢復協商。未料國台辦回應，這是大陸內部事務，不涉及台灣的航線和航點，完全不存在單方面開通的問題，認為兩岸沒有必要溝通。

府院人士分析，中共對於恢復兩岸協商的要求，可以有兩種回應，一是置之不理，二是提出「九二共識」原則作為協商前提。若選擇後者，還有「泛政治化」的批評著力點，但對岸選擇的是前者。

對於民航局以取消台商春節加班機進一步反制，該人士說，這是沒有辦法後的「出此下策」，果然也招致台商抱怨與不滿，讓陸委會被迫坦承，這是要求兩岸盡快重啟協商的喊話，屬權宜措施。

這名人士解釋，取消春節包機的作法，雖然事後證明並不好，但這已是民航局評估「最佳可用方案」。沒想到還是被中共民航局「反將一軍」，批評我方政府「不得人心、拿台灣民眾的人道需求當籌碼」。

府院人士認為，M503航路問題十分棘手，政府的籌碼不多，又不可能接受「九二共識」，問題放著「不處理」，就等於默許相關航線，但處理又不得其門而入，唯一的辦法，也只能由蔡總統舉行國際記者會，希望能藉此提高國際間的重視。

(中國時報)

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