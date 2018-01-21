家家酒玩越久 對我越不利

2018年01月21日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

M503航線爭議未解，兩岸較勁動作不斷。學者呼籲，M503爭議拖越久，對我方越不利，蔡政府不應再出招挑釁，而是要盡早讓這齣戲落幕，不要搞成「歹戲拖棚」。

中國文化大學政治學系講座教授陳一新指出，M503航線與銜接航線問題，早在馬英九時代就已出現爭議，兩岸曾經為此協調，陸方也做出相應調整，讓雙方爭議減至最低。航線開通之後，兩岸空管部門也一直保持技術性溝通，所以陸方現在一定很好奇，為何蔡英文又提出兩岸要盡快展開技術性協商的呼籲？

儘管美國聲稱在M503航線議題上要聲援我國，但陳一新認為，美國只是在講空話應付我們，而且時間拖得越久，美國越不可能插手。他強調，我方應體諒美國力不從心的壓力與顏面，視情況「適可而止」，以免讓華府覺得幫助台北會成為一種負擔。

陳一新指出，外交部日前發動駐外代表投書各國媒體，盼望用國際輿論造成大陸壓力，只是「狗吠火車」，不僅大陸不為所動，各國媒體現在也都沒興趣了。

「難道我們不能鼓勵大陸班機來嗎？」陳一新表示，禁止民航機來台，結果是使得台胞流落各地，更加憎恨蔡政府，這樣子的決策真的是對的嗎？他強調，我國暫時不核准大陸航空公司申請來台航班，就怕到時大陸也會報復，「冤冤相報，傷害的是人民感情。」

陳一新說，蔡政府不該再出無謂的小動作，猶如扮家家酒的反制措施一點效果都沒有，蔡英文總統應該以平常心看待，不宜掉入意識形態的陷阱與政治對抗的迷思。而且，這齣戲拖得越久，對台灣就越不利。

(中國時報)