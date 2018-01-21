小綠鬧內訌 大綠見縫插針！民進黨傳挖角洪慈庸、林昶佐

時代力量在《勞基法》修法一役後面臨內訌危機，黨籍區域立委洪慈庸（右圖左）、林昶佐（左圖）對於黨主席黃國昌（右圖右）的領導不再唯命是從。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

時代力量在《勞基法》修法一役後，內訌危機浮上檯面，黨主席黃國昌面對綠營再也不客氣，然而黨籍區域立委洪慈庸、林昶佐，與民進黨卻是愈走愈近，對於黃國昌的領導不再唯命是從，也成了綠營趁勢裂解時代力量的破口。

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公投連署活動 雙雙缺席

時代力量在《勞基法》修法過程中發起「自囚議場」行動，就傳出林昶佐槓上黃國昌；事後洪慈庸對於要如何與蔡政府研議修法的態度，也疑似與黃國昌有差異。因此，事後時力針對《勞基法》再修法舉辦複決公投記者會及連署活動，洪慈庸與林昶佐都選擇缺席。

時力互槓傳言頻傳，黃國昌雖總以「捕風捉影」、「見縫插針」帶過，但有綠委認為，時代力量這次在《勞基法》上內部出現裂痕，反映出時力對於議題想得太單純，如果黨主席依舊堅持己見，黨團成員的摩擦只會越來越劇烈。

相較之下，洪慈庸、林昶佐和民進黨關係反倒可用「水乳交融」形容。洪慈庸競選立委時，台中市長林佳龍傾全力相挺，挹注資源之多，連民進黨自家候選人看了都吃味；如今洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷又結為夫妻，等於「親上加親」。

由於林佳龍在民進黨內的派系屬於游系，如今又稱「正國會」，因此，民進黨有立委私下開玩笑稱洪慈庸是時代力量的「正國會」。

2人競選 綠大咖頻站台

此外，林昶佐在競選時也多次有綠營大咖站台，與民進黨關係匪淺，早就不是新聞。有投入市長初選的綠委表示，林昶佐對年輕選票很有吸引力，他的兒女都是「閃靈」的粉絲，和余天各擁有不同年齡層的票房。儘管時力也將推候選人，但林已經點頭在年底大選跨黨站台。

對於兼具年輕、形象佳與高知名度的區域立委，有綠委表示，洪慈庸與林昶佐與民進黨交好，但要討論會否「跳槽」民進黨還言之過早。「一個人要以哪個政黨名義出來選，也取決於該政黨在社會上的支持度，就像過去親民黨初創時，很多國民黨的人都跳過去，後來國民黨中興，也有很多親民黨的回歸以國民黨名義出征。」

「沒必要挖角 但可合作」

綠委王定宇說，時力目前不至於到「分裂」這麼嚴重，民進黨若挖角兩人不符政黨倫理，對他們來說也不公道。但綠委張宏陸表示，民進黨沒必要主動挖角洪慈庸與林昶佐，但仍可以與他們保持合作關係。只是，面對2018地方大選，民進黨與時代力量的矛盾勢必會更加劇烈，兩黨很難有合作空間。

(中國時報)

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