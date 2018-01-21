新聞透視－背離民意成就自己 黃國昌玩火必自焚

2018年01月21日 04:09 中國時報 楊孟立

時代力量成立後強調「進步價值」，但當進入國會後，像是洪慈庸、林昶佐這類的區域立委便發現，所謂「進步價值」並不一定會被選區內所有選民接受，因此在爭議政策上態度就不會如黃國昌、徐永明這麼強硬，而採取比較柔軟的姿態。

區域立委若是罔顧來自選區內的多元民意，一意孤行推動「進步價值」，難免會遭到反噬，這也是為什麼同樣是區域立委，卻只有黃國昌面臨被罷免的命運。

身為小黨，時力在許多議題上採取激進立場，確實可以理解。然而，黃國昌挾持其他區域立委，迫使他們無視基層的真實民意，只為了塑造出自己的「神格」，長久下來必定是玩火自焚。

黃國昌若是繼續維持現在的路線，對區域立委要面對的難題視若無睹，就只會有兩個結果。其一，洪慈庸、林昶佐甘願噤聲，任由黃國昌操縱，從此以後時代力量成為名副其實的「國運昌隆黨」、民眾也將只會記得「黃國昌與他的快樂夥伴」。

其二，區域立委抵擋不住來自選區的壓力，勢必要與黃國昌攤牌，屆時時代力量就算不分裂，路線之爭將不可避免。更何況，洪慈庸與林昶佐的選區當初也是民進黨禮讓而得，兩人的基礎並非穩固到不可撼動，與選區民意妥協自然是最聰明的決策。

目前看來，時力確實正在往第二條路前進。況且，年底一役廝殺下來，未來的立委選戰，民進黨是否還願意禮讓時力？屆時，洪、林也將面對選邊站的問題。

放眼年底地方大選，時代力量若想在基層議員席次有所斬獲，黃國昌及他所標榜的「進步價值」勢必得與時俱進。眼前已經有洪慈庸及林昶做兩人示範，該如何與基層民意共處；黃國昌若還認不清現實，繼續打高空，只會把時代力量帶向泡沫。

(中國時報)