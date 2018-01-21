小藍群起搶票 國民黨現隱憂

2018年01月21日 04:09 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

新黨主席郁慕明（中）表示，包括發言人王炳忠（左二）、青年軍侯漢廷（右）、林明正（左）都有意投入議員選舉。（本報資料照片）

年底九合一到來，國民黨隱現路線之爭。前國民黨主席洪秀柱任內創立的孫文學校，及由前國發院長林忠山擔任總召的「泛藍聯盟」，都將推出六都市長及縣市議員候選人，參與黨內初選；黨外則有新黨、親民黨積極搶票，預料將影響國民黨選情。

孫文學校及泛藍聯盟被視為「深藍」，是否另立派系，與黨中央分庭抗禮，引發關注。對此，孫文學長總校長張亞中否認，但也直言，現在的國民黨缺乏核心理念與價值，特別是兩岸政策，「各表」並不能解決兩岸敵對狀態，應思考如何才能顧及和平福祉、民族振興。

張亞中表示，孫文學校目前已有適當的六都市長人選，縣市議員也有不少人，近期就會公布名單。

泛藍聯盟則是預計推出25至30人投入議員選舉。林忠山重申，將與國民黨分進合擊，「以團結為優先、絕不分裂」，更不會做出親痛仇快的事；他並透露，聯盟研擬與有志參選者簽署協議，若在初選落敗，不能違紀（脫黨）參選。

至於新黨部分，日前就宣布與國民黨「分手」，黨主席郁慕明並說，要在台北市各選區提名，其他縣市若沒推出人選，將支持認同統一理念的參選人。包括發言人王炳忠、青年軍侯漢廷、林明正都有意投入議員選舉。

王炳忠強調，新黨是小黨，不能像大黨般打正規戰，更不能提前曝光人選。待國民黨、民進黨人選差不多就位，新黨才會確定布局。

親民黨自去年4月起便備戰議員選舉，籌組「人民優先大聯盟」，分梯次替議員擬參選人與幕僚上課，傳授選戰策略、與選民互動的「眉角」等。預計全台22縣市都將提名，或是支持與親民黨理念相近的戰將。

親民黨組織部主任張碩文說，北市6選區都將提名人選，包括現任議員黃珊珊與林國成等，已故副祕書長劉文雄的兒子劉瀛仁也接獲不少勸進聲。同時規畫在基隆市推出6至7席，新北市、桃園市、新竹縣各3席，苗栗、南投各2席、新竹市1席。

張碩文表示，參與「人民優先大聯盟」多為45歲以下，不乏國民黨青年。親民黨將在農曆年後公布首波約30人名單。

對此，國民黨文傳會主委李明賢說，國民黨按照既有選戰策略布局，也會努力，希望結合所有黨友與友黨的力量。

(中國時報)