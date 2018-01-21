綠營頻失分 藍卻贏局賭到輸

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中國時報
／台北報導

民進黨與時代力量從分進合擊，走向現在的大綠、小綠路線分歧；尤其，近期綠營在爭議聲中強勢通過多項爭議法案，失分頻頻，結果國民黨卻因內部組織僵化，智庫、黨團幕僚量能不足，導至議題掌握、操作失準，未能趁勢得分，遭批「贏贏局賭到輸輸去」。

有藍委不諱言，全面在野的國民黨試圖振作，但因過去長期執政，黨中央決策思維不免僵化，仍停滯在執政黨時期。

而被視為黨團「智囊群」的黨團助理，也因研擬法案、議事攻防能力不足、後勤支援緩慢等問題，引發藍委辦公室私下抱怨。

同時，黨團則是在處理重大議題時，屢屢發生戰略不明確、戰術紊亂狀況。上述種種因素，使得國民黨常把「贏贏局賭到輸輸去」，讓該拿分的議題都沒得分，甚至是失分。

黨團人士分析，民進黨在重大議案上態度強硬、寸土不讓，不論國民黨如何杯葛，終究是失敗收場，黨內不免瀰漫失敗主義的氛圍；加上黨性趨向理性、包容，支持者也是如此，因此在野後發動陳抗，也難獲支持，成為藍營進退失據重要因素。

新任國民黨團書記長李彥秀說，國民黨必須轉換成在野模式思考，也要有在野的組織調整與議事策略及議案量能；黨中央與智庫、黨團已成立平台加強溝通，期待可以提升整體戰鬥力。

新任首席副書記長曾銘宗則表示，國民黨在重大議案上的戰略與戰術方向很明確，但因立院議事攻防情勢瞬息萬變，或有檢討精進空間。不過，黨團成員歷經幾個會期磨合，默契愈來愈好，未來也會強化黨團大會功能，透過集體智慧進行決策。

(中國時報)

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