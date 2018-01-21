綠營三雄並起 藍軍一姿獨秀

國民黨主席吳敦義赴宜蘭，對羅東鎮長林姿妙（左）代表參選縣長，吳敦義說「應該不會變」。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

2018年底誰會是宜蘭縣長？不到46萬人口的宜蘭縣，因有著「民主聖地」之稱，成為藍綠必爭之地，雖然民進黨初選現有立委陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和登記，形成3搶1局面，但代理縣長陳金德能否以徵召方式出線，仍在未定之天；相較民進黨內群雄並起，國民黨已預計24日正式敲定，提名羅東鎮長林姿妙代表藍軍爭奪宜蘭縣長，志在「將綠天變藍天」。

拚變天 國民黨24日提名

國民黨主席吳敦義20日出席「宜蘭縣黨部107年小組長聯合授證活動」時表示，國民黨目前在宜蘭縣的選情情況不錯，但還要抓著契機，不能懈怠、鬆懈。他強調，即便是有所領先，也要加緊努力，才能確保勝利的機會。

至於是否已確定由林姿妙代表國民黨上陣？國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮表示，宜蘭縣長人選會透過協調完成，直接提名林姿妙「應該沒問題」。吳敦義也表示，由林姿妙參選應該不會變，但還要經過縣黨部提名並報請中常會，預計24日確定。

林姿妙出征 應該不會變

林姿妙說，國民黨在最低迷的時候，有小組長等基層幹部一路相挺，自從520蔡英文當選總統後，那一天起就決定為國民黨付出、打拚，堅定參選縣長的決心，大家一定要團結才有機會重回執政，過程一定要步步為營，贏得鄉親的肯定。

對於國民黨將提名她選宜蘭縣長，林姿妙說，尊重黨部機制，她繼續前進的腳步不會停，宜蘭的縣庫空虛、交通、社會福利等問題，有很多都必須去面臨，鄉親的期盼她會用心做好，會拚出宜蘭的好生活。

(中國時報)

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