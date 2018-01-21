左批蔡右打扁 吳敦義籲黨團結

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中國時報
／宜蘭報導

國民黨主席吳敦義20日赴宜蘭參加「宜蘭縣黨部107年小組長聯合授證活動」，致詞時左批蔡英文總統、右打陳水扁，疾呼黨要團結，在2018年贏多一點，並於2020年重返執政，贏回中華民國；另對媒體詢問國民黨籍立委蔣萬安宣布不參選台北市長一事，他強調：「從來沒有勸進哪個人參選。」

吳敦義表示，他對蔣萬安的情況「不能任何評論」，台北市長人選一定會經過公平的初選機制，以全民調方式進行。吳也以2007、2008年間立法院全面改選時，國民黨沒有一個脫黨、違紀參選為例強調說：「這就是公平、公開、公正，大家有信心，就不會有各種違紀的狀況。」

吳敦義指出，2007、2008年間立委選舉時，國民黨在113席中掌有86席，民進黨剩下27席，國民黨在立院占了8成席次、總統贏了221萬票，但重返執政後並沒有去鬥爭民進黨，「老實講，我們太忠厚了。」

吳敦義說，陳前總統這一家在美國曼哈頓買了豪宅，美國政府公開標售所得的錢進入美國國庫，並將這筆錢匯回給中華民國政府，「這是美國公開認證，陳水扁是貪汙犯！」吳表示，蔡英文在選前要求馬總統趕快特赦陳水扁，為什麼沒當總統會要求特赦陳水扁，現在自己當總統已經1年半，卻還不肯特赦陳水扁，「『老英』也不敢啊，因為這是美國政府公開認證的貪汙犯」。

他質疑，「現在政府有在拚經濟嗎？」只在拚一例一休，而且愈修好像也還沒修好。

吳敦義指出，2020年大選是在1月選舉，而2018年是11月24日選舉，從2018年到2020年其實剩不到2年，團結的國民黨、一心一德努力勤快的國民黨，就有可能重返執政。

(中國時報)

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