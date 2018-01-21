周錫瑋宣布參選 侯友宜年後表態

2018年01月21日 04:09 中國時報 譚宇哲 、 林金池 ／新北報導 ／新北報導

藍營新北市「虎侯」大戰開打！前台北縣長周錫瑋20日正式宣布參選新北市長，並將於28日上午10時舉行參選說明會，地點選在藍營鐵票區永和區的國父紀念館，強調「正藍」血統的意味濃厚；至於新北市副市長侯友宜傾向勤跑基層，於農曆年後登記後再對外宣布。

周錫瑋卸任台北縣長後淡出政壇，專心繪畫藝術、文創事業與花卉培育，在新竹打造「台灣花鳥園」。周錫瑋去年2月陸續以辦畫展名義走透透、探水溫，受訪時更表示：「吳主席曾勸進他參選新北市長」，但吳事後多次否認。

周錫瑋起心動念後，陸續成立政策中心辦公室，招募選舉幕僚，各地也掛起周錫瑋的看板，以傾聽名義四處走透透，但本人沒有明白說出「我要參選」。20日下午4時37分，通訊軟體LINE的「周錫瑋新聞群組」發出邀請卡訊息，正式對外宣布參選新北市長。

周錫瑋政策中心表示，選在永和區國父紀念館舉行新北市長參選說明會，主要是周縣長過去也曾在該地辦過畫展，交通、場地皆適合，沒有其他特殊考量，未來有必要的話，仍會陸續規畫在其他各區舉辦說明會。

周擔任台北縣長期間，曾因「上山打老虎」遭外界調侃，而後，周受訪時展現高EQ表示，「當縣長不想辦法來打老虎，那還當什麼縣長？」很多年輕朋友認為「虎哥」的暱稱很有親和力，所以從善如流使用。

新北市黨部原定2月21日公告後開放領表登記，3月2日展開全民調，周多次抱怨時間不夠，應該讓有意參選者，能站在同一個平台上表達政見和理念。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，下周將再與周、侯見面磋商延期事宜，「讓過年氣氛好一點」，預計將挪至3月2日（元宵節）過後舉辦。

(中國時報)