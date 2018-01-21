南市教育論壇 藍綠9選將首同台

2018年01月21日 04:09 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市教育產業工會等教育界團體20日舉辦「2018台南市教育論壇」，除無黨籍、前台南市警察局長陳子敬外，9位有意競逐下屆台南市長的民進黨、國民黨與無黨籍參選人，首度同台闡述教育政見。儘管各自表述，但多數選將普遍對幼教公共化、減輕教師行政工作壓力及反對裁併小校等議題，有較高共識。

台南市府教育預算高達200多億元，約占總預算3分之1。教育界多個團體辦理「2018台南市教育論壇」，以「實現教育公共化、實踐教育民主化、尊重教育專業性、落實教育友善性、追求教育卓越性」為主軸，邀請眾選將說明對台南市教育的想像、政策，並接受公民團體提問。

民進黨籍黃偉哲、陳亭妃、顏純左、葉宜津、王定宇、李俊毅、國民黨籍黃秀霜、高思博及無黨籍林義豐等9人出席，僅陳子敬因另有行程缺席。黃偉哲全程與同黨選將「保持距離」，高思博雖出席，但堅持未表態參選。

首先發言的陳亭妃強調，自己以「教育市長」為參選主軸，並提出10大教育美景；顏純左建議「以導代教」，讓孩子多元接觸、單向發展，老師與家長通力合作翻轉教育；林義豐認為，教育成敗關鍵在於執行力，他是CEO，將長期投資教育，讓教育政策透明化、公開化。

從基層教師到大學校長的黃秀霜說，教育是人才培育基石，也是國家競爭力展現，她提13項具體作法致力教育優質化；黃偉哲表示將提供高品質、低負擔教育環境，強化學校自主管理，減輕行政負擔讓教師回歸教育專業，推動智慧校園，讓教育卓越化。

葉宜津主張將義務教育往下延長1年、孩子學前教育學羅馬拼音取代學注音，另推動實習、建教與產業結合；高思博認為應行政減壓、教育民主化及專業化，教育局長也應去政治化，並讓家長參與校務。

王定宇強調，市長只負責分配教育資源，應尊重、維護教育現場專業，培養有競爭力下一代，推動公幼普及與私幼學費公立化雙軌並行；李俊毅也認為市長不應干預教育過多，落實教育自主發展，並補足各校人力、預算。

(中國時報)