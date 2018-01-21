新聞透視－台南暗潮洶湧 爭出線撕破臉

2018年01月21日 04:09 中國時報 洪榮志

民進黨台南市長初選登記截止，形成6搶1局面！各參選人為了爭取出線，負面選舉手法儼然成為選戰焦點，李俊毅、顏純左接連點燃戰火，黃偉哲、陳亭妃也不甘示弱反擊，民調尚未執行，選將已提前撕破臉。

本屆台南市長、市議員即將任期屆滿，但民進黨卻仍走不出「李全教陰影」，甚至還藉由李全教「同路人」替誰站台、挺誰，做為黨內初選鬥爭工具，企圖將「挺李全教」與「反賴清德」畫上等號，收割選舉戰果。

曾與李全教搭檔參選副議長的郭秀珠，因與黃偉哲成立曾文溪聯合後援會，導致黃被顏純左、李俊毅相繼批評與「黑金」掛勾；至於被民進黨指為在議長選舉涉嫌跑票、遭開除黨籍的市議員莊玉珠、蔡秋蘭、梁順發等3人，也因分別在陳亭妃的南區、佳里區、安定區後援會公開替陳亭妃站台或擔任榮譽會長，導致陳被批違反黨紀。

李俊毅還意有所指質疑對手「花大錢、搞初選」，除率先公布1年來的初選支出，甚至要求其他5位參選人比照辦理。

由於賴清德昔日多位重臣相繼投入黃偉哲的陣營，讓黃成功塑造出獲得新潮流系、甚至賴清德私下支持的形象；但因「李全教效應」連日來逐漸發酵，坊間質疑的耳語不斷，外界都在看黃偉哲如何出招化解此一風波。

黃偉哲競選團隊已決定，22日將具狀向民進黨中央黨部檢舉，要求黨中央出面處理負面選舉歪風；郭秀珠本人更已委託律師對李俊毅提告，並要求拿出證據或道歉，否則絕不撤告。

至於陳亭妃則四兩撥千斤強調要當「全民市長」，針對「中資說」，也以自己的台獨立場化解，將球踢給別人。

民進黨台南市長初選，由於選將出招刀刀見骨，不僅讓支持者產生分裂的錯覺，重傷民進黨形象，也印證「同志比敵人更可怕」的政治真理；面對此一亂局，黨中央該如何止血？又該處理到何種程度？正考驗黨內高層的智慧。

(中國時報)