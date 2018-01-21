又來了！辦WTA剝皮國營事業！要求贊助百萬 卡神挨批揩油

卡神楊蕙如今年三度舉辦WTA，透過謝系立委管碧玲與其黨政關係，找上國營事業要贊助挨批。（摘自楊蕙如臉書）

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中國時報
／台北報導
2017 WTA女子職業網球台灣公開賽，詹皓晴、詹詠然搭檔。（摘自 WTA Taiwan Open官網）

國營事業又遭剝皮！卡神楊蕙如去年舉辦WTA女子職業網球台灣公開賽，透過經濟部押著國營事業「樂捐」惹議，今年三度舉辦WTA，透過謝系立委管碧玲與其黨政關係，個別找上中油、台電、台糖等國營事業要廣告贊助，礙於壓力中油台電已決定贊助共近300萬，只有台糖拒絕當冤大頭。經濟部知情人士批評楊，每年都把國營事業當肥羊，「吃相難看」。

楊蕙如駁斥 哪點不合法

WTA將在27日在台北登場，為期一周，近幾年都拿主辦權的楊蕙如，舉辦國際賽事提高台灣能見度值得肯定，但此項活動已經有售票收入，卻年年打國營事業金庫的主意，要求百萬贊助，也惹來某些國營事業不高興。

謝系出面 中油台電掏錢

楊蕙如在民進黨內人脈充沛，被歸屬為謝系人馬。去年主辦WTA時，透過黨政高層要經濟部次長楊偉甫出面召開國營事業贊助會，讓各家掏錢幫忙，那時被媒體揭露惹來爭議。台電當時就掏92萬元埋單，台糖則贊助20萬的水、物資，中油以董事會來不及追認逃過。

今年楊蕙如捲土重來，避開經濟部由上而下的操作，改由謝系立委管碧玲、前綠營官員等個別要找上國營事業拿錢贊助WTA。

拒當冤大頭 台糖直說NO

據了解，在立院經濟委員會喊水會結凍的「管媽」管碧玲就直接找上中油總經理劉晟熙，要求幫忙贊助此活動。劉礙於立委面子，大筆一揮承諾拿出200萬元，最後廣告合作案實際議價減為180萬。台電方面，據了解目前這項WTA廣宣贊助案仍在最後流程中，價格尚未核實，但與去年92萬約略相當。

經濟部知情人士說，由於楊蕙如是獨家代理此活動，因此廣宣贊助案屬於限制性招標，不必公開，可雙方議價，也等於是「量身打造」，根本是政治性標案。還有其他民進黨高層也透過董事長戴謙，要求幫楊蕙如。

台糖方面私下感嘆，去年楊蕙如確實要的很誇張，但今年已不敢透過經濟部出面，管碧玲確實有來關切，不過今年台糖以補捐助款只有800萬，預算不夠說「NO」。

贊助大手筆 工會要監督

台電主管坦言，公務人員很可憐，多少會有壓力。不過，這個錢是不是有效益，見仁見智。畢竟WTA比賽是世界性的，台灣很少有這種賽事，公司名字可以各入口露出，很難說值不值。中油副總畢淑蒨回應，委員要求不是考量重點，會以活動的觀看人次、公司形象提升評估，整個採購程序都合法。但中油工會理事長莊爵安聽到一次贊助近兩百萬後大為訝異：「有這麼大手筆！」，說連世大運都只贊助100多萬，這筆預算合不合情理，工會會監督。

(中國時報)

楊蕙如駁斥 哪點不合法
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