楊蕙如駁斥 哪點不合法

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中國時報
／台北報導

第三屆WTA國際巡迴賽「TAIWAN OPEN 台灣公開賽」將在月底登場，外傳隸屬民進黨謝系的大會執行長、綽號「卡神」的楊蕙如，向中油等國營企業要求贊助百萬廣告費。對此，楊蕙如強調，全台灣沒有任何一項賽事有這麼高的國際關注度，大會也並非只跟國營企業要贊助，「哪一點不合法？」

去年楊蕙如在舉辦WTA女子職業網球公開賽時，曾有媒體報導，楊蕙如動用關係，由經濟部次長楊偉甫主持會議，要求台電、中油、台糖等國營事業都贊助500萬元。楊蕙如當時反駁這項說法，強調這是「空穴來風」，她沒有開口要500萬。

今年再次被爆捲土重來，外傳中油已經批示掏出200萬，台電也拿出近百萬。楊蕙如說，廣告贊助不是「向誰拿錢」，大會向全球許多大型企業都有拉贊助，不是只有國營企業，「Ｗ飯店、Audi汽車跟國企有什麼關係？」她說，贊助這項活動的企業那麼多，「哪一點不合法？」

楊蕙如說，過去的2017台灣公開賽，全球就有超過200個國家地區轉播，國際電視新聞曝光、觸及人數逾11億人次，國際網路新聞也有1.36億人次觸及，這項比賽會讓台灣高度被世界看見，「比起世大運也是有過之而無不及」。

楊蕙如表示，這樣一個大型賽事，全球關注度、媒體曝光數都相當高，相信全台灣沒有任何一個活動有這麼高的曝光度和行銷效果，對於類似的指控，她沒有什麼其他話好說。

(中國時報)

又來了！辦WTA剝皮國營事業！要…

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