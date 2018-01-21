校創企業 陸頂尖大學金雞母

2018年01月21日 04:09 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

上海復旦大學老牌校辦企業復華，打響大陸大學資本上市第一槍。 （摘自網路）

大陸不時興捐款給大學，和台灣一樣，但大陸頂尖大學還是口袋飽飽，憑甚麼？除了政府財政支援之外，更重要是「校創企業」這隻金雞母。

根據大陸75所教育部直屬大學2016年度部門決算，北京清華以收入161億人民幣、支出137億及決算218億雄踞大陸大學第一名，該校不只靠政府，更多是靠自己，老字號的校創企業包括同方股份、紫光國芯、紫光股份、泰豪科技、ST古漢、誠志股份等，體系龐大，量體驚人。

1990年代初，上海復旦大學旗下的復旦復華打響大陸大學資本上市第一槍，此後「高校系」在大陸A股市場活躍超過20年，到2016年大陸20所大學控股、參股的43家上市公司，市值達到6863.49億人民幣。

其中「清華系」堪稱高校系的「航空母艦」，控制的A股上市公司達到10家，涉及技術硬體與設備、資本貨物、製藥、媒體等諸多行業，總市值達到3054.53億人民幣。北京大學僅控股4家A股上市公司，分別是方正科技、方正證券、中國高科、北大醫藥，市值915億人民幣，遠不及北京清華。

其他像華中科技大學控有華工科技、天喻資訊、華中數控；上海交通大學控有新南洋、交大昂立；同濟大學控有同濟科技；復旦大學控有復旦復華；哈爾濱工業大學控有ST工新；天津工業大學控有津膜科技；南京工程學院控有康尼機電等，都為學校創下非常多收入。

(中國時報)