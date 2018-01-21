新聞透視－哈佛校務基金 台大100倍

2018年01月21日 04:09 中國時報 簡立欣

台大與美國有錢大學 校務基金&排名比一比

剛結束的大學校長會議以及甫將上任的台大新校長管中閔，近日都談到一個共同議題，即大學校長需要有更高的募款能力，不能再只是仰望教育部。台大已經是台灣最重要打「國際盃」的大學，校務基金卻不到世界知名大學的1/10，如何窮盡方式開闢財源，包括扭轉民眾「寧願捐錢給廟也不會捐給學校」的觀念，是大學重要挑戰。

充裕的校務基金除了可以用於學校營運、擴充硬體設備，也可替教授加薪、支應研究經費，並設立更豐厚的獎助學金，以招徠優質生源，此外，校務基金亦有助於學校的世界排名，根據《美國新聞與世界報導》統計，美國最有錢的10所大學，2016年校務基金從2552億台幣起跳，最有錢的哈佛大學甚至超過1兆台幣；而這10校有7校世界排名是前20名。

相較之下，排名76名的台大，校務基金截至2017年11月是134億元台幣，連前述美國大學的1/10都不到；這還不提扣掉教職員薪水、水電設備等固定開支，台大年年入不敷出。

管中閔說，向企業募款不穩定，漲學費更是太爭議，想都不用想。他屬意的長遠目標是建立一套小額定期捐款體系，每個月校友，少的500元，多的3000元，積少成多，也可以創造穩定收入；「台大有30萬個校友，這是重要資產，也可以做為小額定期捐款的基礎。」

而小額募款必須有一些創造性的做法。管中閔舉例，維護大樓其實很花錢，可以設立這類捐款名目，讓捐款者知道錢用在什麼地方；又如台大有很多實驗林，若能結合NGO辦「碳足跡基金」，捐款者消耗多少碳足跡就捐多少錢，台大幫捐款者在實驗林種樹，這樣捐款人做環保，台大也有實質收入，一舉多得。

至於仿照港校在大樓、演講廳或某某房間冠上捐款者姓名，像麻省理工學院的Sloan管理學院就是Sloan家族捐款，史丹佛大學甚至還有個李國鼎草坪，在台灣是否可行？管中閔認為，台灣還沒這種風氣，這需要校內討論，形成共識，但他認為可以找到折衷辦法。

管中閔強調，大學缺錢不是就向政府伸手，而是自己改善到一個程度，包括開源節流、活化資產等，才能夠反過來說服社會再支持你。

(中國時報)