募款相對補助 教育部因財施教

2018年01月21日 04:09 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部次長姚立德表示，今年在「高教深耕計畫」中編列8億元經費，包含高教4億元、技職4億元，鼓勵大學募款，學校只要為弱勢生募到1元，教育部會相對補助1元，希望藉此引導各大學建立完善的募款機制。

姚立德說，「高教深耕計畫」將啟動，其中有一項鼓勵大學募款的措施，大學募到錢後，教育部相對補助。許多公立大學募款機制不完善、部分私立大學則沒有募款機制，教育部要藉這項政策，引導大學募款自籌財源。

姚立德表示，從今年起，大學只要為弱勢生募到1元，教育部就相對補助1元，但每校每年的補助上限是多少，目前還未決定，要看有多少學校提出申請。這項政策可讓學校及教育部每年共投入16億元經費補助弱勢生，大大減輕他們的就學負擔。

有大學校長建議修改稅法，引導有錢人將遺產捐給大學，及讓捐錢給公私立大學的人都有同樣的抵稅標準，姚立德說，這是財政部的權責，教育部會找機會向財政部反映。

對於教育部「募款相對補助」政策，中華大學校長劉維琪表示，每校至多獲500萬補助，效果如何還要觀察。他認為，公校弱勢生少，受惠有限；弱勢生主要集中在私校，但教育部要怎麼補助，則要說清楚。劉維琪舉例，如果學校在招生時公開宣傳，「弱勢生進到我們學校，學費全免、生活費及住宿費都有補助」，這樣招進來的弱勢生，教育部會不會相對補助？還是說，學校招進弱勢生後，為他們募到一筆助學經費，教育部才會相對補助？

(中國時報)