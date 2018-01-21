聯邦政府關門 川普臉丟大了

2018年01月21日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦參議院內，有200年歷史的「俄亥俄鐘」（Ohio Clock）19日午夜指向12時。美國聯邦政府陷入部分停擺狀態。（法新社）

美國總統川普20日就職1周年，但川普與參院少數黨領袖舒默協商破裂，政府臨時預算法案在民主黨杯葛下卡關，由於經費斷炊，美國聯邦政府自美東時間20日午夜（台灣20日下午1時）起局部停擺。川普就職周年收到這份「大禮」，可謂顏面掃地。

民主黨挺追夢否認挾持

美聯邦眾議院18日以230票對197票通過臨時撥款案，該案原本可讓政府持續運作至2月16日，但19日參議院投票結果為50票贊成、49票反對，贊成票未達所需的60票，該案遭到否決。目前共和黨在參院有51席，即使沒人跑票，仍需民主黨協助才可能過關。

共和與民主兩黨一直喬不攏長期預算，去年10月起一直仰賴臨時撥款維持政府運作。為避免政府關門，川普19日取消前往佛州海湖俱樂部歡慶就職周年的計畫，邀請舒默至白宮協商，但民主黨堅持在法案納入「幼年抵美暫緩遣返計畫」（DACA，俗稱追夢人計畫）替代方案，協商最終破局。

對於民主黨不惜癱瘓政府，迫使共和黨在DACA法案上讓步，參院共和黨領袖麥康納痛批民主黨「挾持整個國家」；舒默則直言：「預算案若通過，我們再也沒有談判本錢，1個月後又會回到原點。」

總統忙著在推特發酸文

白宮行政管理和預算局長馬爾瓦尼表示，聯邦政府可能只會在周末停擺，下周一即可恢復運作。白宮發言人桑德斯女士在聲明中譴責民主黨是「只會礙事的魯蛇」，還把本次事件稱為「舒默關門」（Schumer shutdown），舒默不甘示弱，反批是共和黨導致協商破局，造成「川普關門」（Trump shutdown）。

談判破裂後，川普在推特發文，「我們強大的軍隊或非常危險的南部邊界安全，狀況看來不妙。民主黨希望政府關門，以削弱減稅法案的偉大成就，這就是他們對美國經濟所幹的好事。」

共和黨完全執政大挫敗

政府停擺期間，所有「非關人民生命與財產安全」的政府機構員工都將奉命放無薪假。白宮、國會、國務院、國防部、財政部、軍警等重要單位將持續運作，但部分員工可能休假。郵務、機場、醫療服務、救災、牢獄、稅收和電力供應則不受影響。

這是史上首度有政府在白宮與參眾兩院皆由一黨（共和黨）控制的情況下關門大吉。迄今美國政府共停擺過18次，最久的一次是在1995年、前總統柯林頓任內，政府關門21天，最近的一次則在2013年10月，當時共和黨為阻擋「歐記健保」過關，造成聯邦政府停擺16天，每日有85萬公務人員被迫放假，總損失金額高達48億美元。

(中國時報)