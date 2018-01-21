兩極分化加劇 共識更難尋

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普就職周年當天，聯邦政府卻被迫「關門」，兩者之間雖有種種的機緣巧合，但也凸顯出美國政治兩極化加劇的現實，並讓川普與共和黨的執政能力打上了新的問號。

在美國政治史上，行政部門局部停擺已不是新鮮事，但這種情況大多發生在白宮與國會分別由兩黨控制時期。而這次的特殊之處在於，它出現在白宮、國會參眾兩院均為共和黨控制之際，而且還是在總統執政的第一個年頭。

這一罕見情況凸顯出，川普執政下的華府政治圈兩極分化加劇，共和與民主兩黨之間妥協、尋找共識愈發困難。共和黨內部的分歧也在擴大。在這次關門事件中，便有數名共和黨議員反對本黨支持的預算案，並於表決時跑票。

美國政府關門，值得關注的不在於短期經濟衝擊，而是長期政治影響。作為全球最大經濟體、全球舉債能力最強的國家，美國本應最不可能出現「財務」問題，但黨派之爭卻令行政部門關門周而復始地上演，削弱了政府的治理能力和政治信用。

從經濟上來看，非核心行政部門停擺確有一定影響，但經濟影響相較於美國的經濟規模幾乎微不足道。前總統柯林頓執政時期曾經出現近一個月的政府關門，但造成的經濟損失也不過14億美元。

惠譽國際信用評等公司（Fitch）表示，政府部分關閉，不太可能影響美國主權債AAA的穩定評等。UniCredit銀行分析師班霍茲也認為，政府停擺對美國經濟衝擊有限。但美國原定本周公布第3季GDP與企業投資等重要數據，卻可能因這次關門事件而遭到延後。

高盛集團分析師亞歷克．菲利普斯（Alec Phillips）估計，若這次政府關門持續一周，將導致今年第一季度美國經濟成長率下降0.2個百分點，但第二季度就會補回這些損失。他認為，目前美國距離觸及政府債務上限還有相當一段時間，金融市場對政府關門的反應會較為溫和。

(中國時報)

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