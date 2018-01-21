美貿易代表署嗆 讓陸入WTO是錯誤

2018年01月21日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓19日電 ／華盛頓19日電

美國貿易代表署（USTR）19日在年度報告中指出，中國大陸和俄羅斯均未遵守世貿組織（WTO）倡導的市場導向經濟政策，並宣稱美國允許大陸在不足以成為市場經濟的條件下加入WTO，犯了錯誤，如今WTO規則已無法制約大陸扭曲市場的行為。

與此同時，華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國研究部副主任甘思德示警，美中貿易大戰箭在弦上，包括台灣在內的國家都應做好準備。他回答記者詢問時表示，川普會使用多種方式促進美中貿易公平互惠，這不會是小規模或局部的，不會是虛張聲勢，而是「真的」，「比投資者和市場等大部分人預期的更大」，資訊與通信科技產業（ICT）也會受影響。

1月底前可能出招

甘思德表示，川普何時行動難以預料，但他預期未來兩、三個月會看到具體作為。在此之前，華府曾傳出301報告會在川普總統1月底發表國情諮文前出爐，美國極可能在川普發表國情諮文後對大陸祭出第一記貿易制裁。

USTR每年必須向國會提交中俄履行加入WTO承諾的調查報告。19日公布的報告指稱，中俄兩國明顯違背WTO市場經濟開放和公平交易原則。

大陸於2001年加入WTO，按議定書規定，大陸必須修改上百項法律規則和其他措施，以符合參與WTO義務，美國原期望大陸能與非歧視、市場准入、公平互惠和透明原則國際貿易體系相融。報告說，結果令人失望，美國支持中國加入WTO似乎是個錯誤。

USTR指出，在承諾支持WTO多邊貿易體系近20年後，中國政府卻推行一系列干預政策和做法，美國多次試圖透過WTO的雙邊管道尋求改善，但都失敗，且現況比5年前還糟，因為中國決策者對真正成為一個市場經濟毫不感興趣。報告說，WTO的規則已無法制約中國扭曲市場的行為。

盼促進公平互惠

報告並表示，中國監管當局不允許美國公司就科技移轉或智財權授權自己做決定，繼續強迫或要求外國公司以移轉科技做為確保投資案或其他審批的條件。報告認為，中國決心維持國家對經濟的主導地位，積極阻礙外國公司，即使這與WTO以市場為基礎的做法相悖，且違反WTO基本原則。

USTR報告說，中國政府採取的諸多手段在很大程度上，包括大規模國家介入，是前所未見的，其他WTO成員從未使用這些手段。

(中國時報)