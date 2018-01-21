美想遏制挑釁 陸指冷戰思維

美國新國防戰略指責大陸將南海軍事化。圖為大陸加強南海島礁建設，在永暑礁布署駐軍。（新華社）

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中國時報
／華盛頓19日電

美國國防部19日公布新國防戰略，宣稱此一戰略旨在恢復美國的競爭性軍事優勢，遏制中國大陸和俄羅斯「挑釁」，利用脅迫和恐嚇推動他們的目標，損害美國利益，挑戰美國及美國的盟邦，或試圖推翻二戰結束以來的國際秩序。

五角大廈稱，新國防戰略是以川普總統12月18日宣布的「國家安全戰略」為基礎。美國國防部長馬提斯說，美國正面臨中國大陸和俄羅斯「愈來愈多的威脅」，並警告美國軍事優勢近年來已受到侵蝕。

新國防戰略指出，中國大陸是一個戰略競爭者，利用掠奪性經濟手段恐嚇鄰國，同時將南海軍事化；俄羅斯則侵犯鄰國邊界，並藉此取得其鄰國經濟、外交和安全的否決權。

國防部副助理部長科爾比在記者會上表示，這不是一個「對抗戰略」， 而是「承認競爭現實的戰略」。

他說，中國和俄羅斯的「挑釁」損害美國利益，特別是在歐洲，印太和中東三區域。新戰略旨在遏制這種挑釁。

報告也將北韓、伊朗稱為「流氓政權」，並表明美國將加緊防範來自這兩個國家的核威脅。此外，美國還將繼續打擊「伊斯蘭國」、「基地」組織等暴力極端組織。

「911」以來，美國的戰略重點一直是打擊伊斯蘭恐怖主義。新戰略說明川普政府的立場已轉為把中國大陸和俄國視為頭號競爭對手。

大陸駐美大使館19日針對美國新國防戰略涉陸內容做出回應，稱希望美方客觀、理性地看待當今世界和陸美關係，維護陸美關係健康穩定發展。使館諷道，有人滿腦子都是「冷戰」思維和「零和」博奕，看到的世界注定是充滿戰爭和對抗，更指這是「相由心生」。

俄羅斯外長拉夫羅夫批評美國的新國防戰略屬「對抗性」，透過這種對抗戰略及概念來證明自己領導地位的作法，令人遺憾。

(中國時報)

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