女模、歌手 扛衝鋒槍抗IS

2018年01月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

庫德族女戰士安塔爾因外貌神似好萊塢女星安潔莉娜裘莉，有「庫德族安潔莉娜裘莉」之稱，她於2016年8月底與IS交火時，壯烈犧牲，年僅19歲。（摘自《每日郵報》）

在敘利亞和伊拉克，有一批巾幗不讓鬚眉的庫德族女戰士。她們大多正值花樣年華，一身軍裝、扛著步槍，腰際繫著手榴彈，隨時準備跟恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）武裝分子同歸於盡。

庫德族YPJ 成員1萬人

她們冒著被虐殺和成為性奴的風險，在作戰前會預留一顆子彈給自己，一旦知道無法逃脫，就飲彈自盡。清一色由女性組成的庫德族武裝部隊已知有3支，其中以位於敘利亞東北部的「婦女保護部隊」（The Women’s Protection Units，YPJ）人數最多，也最廣為人知。

YPJ成軍於2012年，是敘利亞庫德族人民護衛隊的分支。人數約1萬人，平均年齡約20歲，18歲以下的少女無法參戰鬥，但可受軍事訓練。YPJ成員主要是庫德族女性，但是也有不少外籍女性自願加入。

來自加拿大、曾當過模特兒的漢娜．波曼就是外籍成員。她說加入YPJ，既是為了打擊IS，也是為了證明女人不是生孩子的機器，她們可以跟男人一樣馳騁沙場、英勇殺敵。

YPJ的指揮官納琳．艾弗林（Narin Afrin）有「敢死隊公主」之稱，是當地庫德族的傳奇女子，很少人看過其真面目，據說網路上她的照片大多是假的，她確切的真名也不清楚。YPJ女戰士接受軍事訓練時會選擇自己喜歡的名字，和過去切割。

敢死隊公主 戰功彪炳

艾弗林立下最有名的戰功，是率領部隊奪回敘北邊境城市科巴尼的控制權。2014年10月IS攻占科巴尼大部分地區，約30萬名庫德族逃離家園。YPJ等庫德族部隊在聯軍空襲協助下，於2015年1月將IS逐出科巴尼。

YPJ的英勇事蹟不只這一樁。2014年8月，IS攻陷雅茲迪人（庫德族中信奉雅茲迪教的少數族群）聚居的伊拉克辛賈爾鎮，數萬雅茲迪人受困附近山區。IS攻占辛賈爾後，強迫雅茲迪人改信伊斯蘭教，並大肆屠戮。YPJ出手相救，協助成千上萬雅茲迪人逃往敘北，免於遭到IS迫害。

看著雅茲迪婦孺落入IS魔掌卻無力救援，民歌手辛嘉莉（Xate Shingali）毅然放下彈撥樂器「彈撥爾」，拿起步槍號召雅茲迪女性被害人或受害者親友合組「太陽女戰隊」為族人復仇。

太陽女戰隊 解救性奴

女戰隊2015年7月成軍，最初有123人響應，大多20歲出頭，年紀最輕僅17歲，後來人數增加。她們接受嚴格訓練後，各式輕、重型機槍或狙擊步槍，以及火箭炮，都駕輕就熟。雅茲迪教禁止暴力，辛嘉莉說：「但現在我們別無選擇，只能殺了他們。」

成功逃離IS掌控的女孩，泣訴被綁架期間每天面對殘酷折磨與性虐待、最後被賣為性奴，有些人數度輕生，卻求死不能。目前約有3500名雅茲迪婦女仍在IS手中，太陽女戰隊立定目標，不計任何代價，都要帶她們回家。

淡妝秀髮 戰鬥力超強

成軍於1996年的庫德族敢死隊第二營，約有550名女戰士，由現年51歲的拉希德（Nahida Ahmad Rashid）女上校統領，駐紮在伊拉克北部庫德族自治區的蘇萊曼尼亞，戰鬥力超強。

2014年8月美軍猛烈空襲，奪回IS控制的摩蘇爾水壩，這支部隊是最有力的地面盟軍。敢死隊女戰士抹著淡妝，軍帽下掩不住飄逸的秀髮。她們扛著衝鋒槍上戰場，誓死如歸，直言就算死，也要漂漂亮亮。

(中國時報)