車臣黑寡婦 綁炸藥視死如歸

2018年01月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯西南部車臣共和國，有一群視死如歸的「婦仇者聯盟」。20多年來，車臣人為爭取獨立，與俄軍爆發血戰，一些失去父親、丈夫、兄弟的車臣女子，走上與一般女穆斯林截然不同的人生路，從溫婉傳統的居家婦女，變為引爆自殺炸彈的女煞星，外界稱她們叫「黑寡婦」。

黑寡婦是車臣獨立運動領袖巴薩耶夫收編訓練的敢死隊，全稱「黑寡婦莎希特卡」（Shahidka），即「女烈士」，又號稱「真主的新娘」。雖然黑寡婦自2000年便開始發動攻擊，但2002年莫斯科歌劇院脅持事件後，這群視死如歸的娘子軍才舉世聞名。

俄國把黑寡婦描繪成極端伊斯蘭信徒，但她們僅極少數是受宗教動機驅使而甘願赴死，大多隱身家庭、受教育不多、鮮少拋頭露面，因親眼目睹俄國和車臣政府壓迫，滿腦子只剩一個念頭─為死於俄軍與魁儡政府鐵蹄下的丈夫、兄弟、兒子復仇。已故叛軍領袖瓦里德曾說，她們的家庭和清白遭脅迫，「不能接受被羞辱以及在占領下活著。」

《紐約時報》曾刊文分析2000年至2010年42起車臣分離主義者發動的自殺攻擊，炸死自己的63人中，逾4成為女性，她們想殺更多俄人，拉近兩邊死亡人數。

女自殺炸彈客的戰果更勝男性，這群穿著黑長袍、臉蒙黑面紗，如尋常穆斯林的婦女，腰間可能綁著足以炸毀一架飛機的炸藥，發動令政府措手不及的突襲行動。她們目標也從俄國和車臣軍警和政府機關，擴及無辜平民。

一心復仇的她們死意較男性更堅決，下手也更狠。據統計，2010年為止，女自殺炸彈客每次出擊平均殺21人，高於男性的13人，女「烈士」也較男性更能激發同胞仿效。

2000年6月7日，19歲車臣姑娘芭拉耶娃與16歲少女瑪歌瑪多娃，駕著滿載炸藥的卡車，在俄軍基地外引爆，芭拉耶娃粉身碎骨，27名軍警喪命。她驚天一爆，成為黑寡婦復仇史的濫觴，也啟發無數婦女投身黑寡婦運動。

2002年10月23日，包括18名黑寡婦在內的車臣游擊隊，攻占莫斯科文化中心劇院，挾持850名人質，要求俄軍撤出車臣，震撼全球。僵持4天後，俄軍警施放芬太尼麻醉所有人後攻堅，40名游擊隊全遭擊斃，130名人質被毒死。多名黑寡婦預錄的影片曝光，放言「我們死了，成千上萬兄弟姊妹將前仆後繼。」

次年，黑寡婦先後在節慶、巴士站、演唱會、通勤列車和克里姆林宮附近引爆自殺炸彈，釀成上百人死亡。2004年8月24日，兩架民航機幾乎同時墜毀，90人罹難，調查發現，兩機各有一名車臣女死者，車臣游擊隊承認是黑寡婦炸掉飛機。

黑寡婦涉入的最慘烈攻擊，發生在墜機一星期後，貝斯蘭第一中小學9月1日遭車臣武裝分子（兩名黑寡婦）入侵，1200多名學生、教師和家長遭挾持，但俄特種部隊3日以火箭推進榴彈和坦克砲強攻，造成334名人質死亡，包括186名兒童，黑寡婦與30多名同伴全部喪生。

2010年，黑寡婦在莫斯科地鐵引爆炸彈，炸死自己與40名乘客。2011年1月，莫斯科最繁忙的多莫傑多沃機場又遭黑寡婦自殺攻擊，釀成36人死。不過近年來，一度令人聞之色變的黑寡婦運動已相對沉寂。

(中國時報)