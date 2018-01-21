內戰結束 FARC女兵「走不出叢林」

2018年01月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

南美洲的哥倫比亞左翼叛軍「哥倫比亞革命軍」（FARC）5個多月前在聯合國的監督下，完成歷史性的解除武裝，正式終結長達52年的血腥內戰，推動和平協議的總統桑托斯還因此獲頒2016年諾貝爾和平獎。然而對FARC的許多女戰士來說，生活就是戰鬥，她們沒用過網路、沒看過電影、沒上過餐廳，從未想過會有走出叢林，回歸正常生活的一天。

這些女性被訓練成殘酷的冷血叢林殺手，有些槍法神準，甚至還曾冒充普通乘客登上國內航班，試圖劫機。據說，利比亞前強人格達費生前曾雇用FARC的女狙擊手當保鑣，每人日薪高達1000美元。

FARC成立於1964年，最初為共產黨游擊隊，冷戰後失去蘇聯及其它前共產國家的支持，開始販毒走私、綁架勒贖，淪為恐怖組織。全盛時期成員多達2萬人，目前7000多人，其中女性占30％至40％。

據悉，FARC有其情報機構，成員大多為女性，主要負責人也是。女性可說撐起FARC的「半邊天」。但FARC中的婦女地位並不高，哥國羅薩里奧大學教授奧爾蒂斯說，該組織女性常遭受男隊友歧視、虐待甚至性侵。

FARC女隊員一樣要拿AK-47步槍上前線、組裝和埋設地雷、行軍、站崗和挖掘戰壕與廁所，煮飯、洗衣和護理工作也要做。她們被禁止結婚和生育，若懷孕必須墮胎，但允許戀愛和性行為，游擊隊中革命情侶很常見，女隊員違反禁令，私自生下孩子，會被迫把親骨肉交給別人撫養。

哥國西北部安蒂奧基亞省的原始叢林，地形複雜，很多毒蛇出沒，那裡有一個FARC小分隊的營地。女戰士在這裡與男隊友吃住在一起，一樣擁槍入眠，在熱帶叢林中露天洗克難澡。

FARC的女戰士有些是自願加入。面貌姣好的茱莉安娜在16歲時被繼父性侵，後來跟著叔叔離開家鄉，加入游擊隊。34歲的女戰士喬莉（化名）加入了FARC時年僅14歲，因為7歲時目睹父親遭警察欺壓，讓她想要變強，不被欺負。

梅莉妲則是年幼時被誘拐。9歲時，她在外面玩耍被叛軍用食物拐騙離家，被迫成了兒童兵。

這些從小被訓練拿槍戰鬥的女戰士，大多只知道打仗，其他所知不多。已經20歲的梅莉妲說：「有時候，我想要回游擊隊去，因為這裡的生活太艱難了。」她被卡在兩個世界的中間，不屬於其中任何一個。

哥國傳統觀念認為女人應該當賢妻良母，參戰的女性通常得不到家人諒解，被認為是「背叛了自己的性別」，她們要回歸正常生活的難度比男性更高，尤其是在就業和婚姻市場。

這場拉丁美洲最長的內戰，導致26萬人喪命，約700萬人流離失所。FARC的女戰士放下武器之後，要開始融入社會、適應平民生活，這將是另一場硬仗。

(中國時報)