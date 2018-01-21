轉帳投資比特幣 小心被騙

金融機構積極防堵民眾被詐騙。圖為郵局人員及員警合力阻止匯款，讓民眾免於被騙。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／台北報導

金融詐騙案例眾多，現在也跟上比特幣風潮。永豐銀行近期發現，多起詐騙案與轉帳投資比特幣有關，詐騙集團以投資比特幣獲利誘人，慫恿民眾匯款轉帳投資；此外，詐騙手法愈見精細，曾發生單筆超過450萬元的詐騙案例。

永豐銀行首度發現

刑事局表示，目前雖然尚未接獲因投資比特幣遭詐騙的報案，但也不排除有心人士利用最近漲勢驚人的比特幣做為虛假的投資標的，借此吸金詐騙。

警方說，比特幣會存入個人的帳戶，如果以分期、零存整付的觀念將錢交由他人投資，恐會有所有權的問題。但歹徒還是有可能以天花亂墜的話術，博取民眾的信任，放心將比特幣暫放在他的戶頭，等待賣掉分紅的那天，同理，不只是比特幣，任何金融商品都有可能成為詐騙標的，若詐騙集團以投資比特幣獲利誘人為餌，民眾還是要當心，切莫因高獲利就盲目匯款轉帳投資。

國泰世華銀行指出，去年有位周姓學生臨櫃至分行辦理國外匯款，詢問行員許多關稅問題，行員熱心答覆但也發現周生似乎有些不安，主動關心下得知，周生在網路上認識的朋友說要寄包裹來台灣，但寄送途中被馬來西亞機場扣留，需額外支付關稅1500美元才能將貨物寄出，協助處理的行員發現帳號應該再了解、確認，主動協助致電165反詐騙專線，果然發現這是常發生的詐騙手法，向周解說後並未匯出款項，讓還是學生的周保住辛苦賺來的生活費。

行員機警助逮車手

中國信託銀行指出，有分行同仁接獲同業來電表示有民眾欲存入本帳戶卻不知道戶名，同仁機警聯想可能為詐騙案，隨即查看該帳戶開戶資料與歷史交易明細，發覺近期約有11筆不同人電匯入帳且隨即領出，直覺有異就提醒各分行並一一聯繫匯入銀行確認，恰巧某同業表示受騙人仍在現場，隨即協助客戶報案。當日犯罪集團車手又臨櫃欲提款，同仁機警通報轄區員警並使用拖延技巧，成功捕獲兩名車手。

(中國時報)

銀行反詐騙 為民保住5億元

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