銀行反詐騙 為民保住5億元

2018年01月21日 04:10 中國時報 孫彬訓 、 彭禎伶 、 魏喬怡 、 陳碧芬 、 呂清郎 ／台北報導 ／台北報導

金管會的「金融機構警示帳戶」調查統計，至2017年第二季高達3萬1707戶，相較2015年第三季1萬5187戶，足足成長1倍多；也因民眾辛苦存下的血汗錢往往一念之間就被詐騙，金融機構因此積極防堵，估計去年成功攔截詐騙金額約5億元。

金融機構中，幫民眾防詐攔截最多金額的是中華郵政，截至去年底防制詐騙共813件，約1.5億元，去年5月、9月都獲警政署表揚為績優防詐金融機構。去年臺企銀攔截4件、158萬；國泰世華銀攔阻24件、1000萬元；一銀攔阻詐騙案18件、794萬；中國信託銀行臨櫃成功攔阻37件金融詐騙案，阻止被詐騙逾3500萬，為民營銀行之冠。

銀行近年以獎賞強化防制詐騙，一銀針對營業單位主動關懷客戶，成功防範民眾遭詐騙者，給予有功人員嘉獎一次，去年共18人受獎，給予嘉獎就是在升等時會加分。華南銀則訂定甄選防制金融詐騙有功人員相關規範，審核原則為防制詐騙20萬元以上、受政府機關公開表揚者、主動積極及警覺性高者，獎勵內容為嘉獎、於員工激勵大會獎勵、於年度績效考核加分，近三年人數為16、12、20人。

世華銀去年因成功攔阻詐騙獲獎勵的人次有63人，其中包括主動發現、通報的同仁51人，記嘉獎1支、頒發獎勵金2000元，總計近2年因成功攔阻詐騙而獲獎的行員近百人；台新銀2016、2017年防制金融詐騙有功人員約50位；中信銀去年獲獎人數約76人。外銀方面，花旗銀行積極透過觀察、關懷等方式防制金融詐騙以維護客戶權益；匯豐銀行自2015年開始設置Crime Fighter年度獎項，當年4人得獎、前和去年各3位。

(中國時報)