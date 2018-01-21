扁摟妹 子斥胡說故事

2018年01月21日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

前總統陳水扁近來動作頻頻，被台中監獄發文認定違反保外就醫規定，外傳扁氣得揚言另組政黨；還有網友貼出陳水扁摟妹合影照片，譏諷他是「裝病天王」。扁子陳致中20日駁斥傳言，強調合影照是父親應老友熱情要求才拍，很遺憾被網友斷章取義、胡說故事；他再批台中監獄離譜、不合人情義理，「一邊一國早已存在，無須再組黨」。

陳致中說，他父親北上到新光醫院探視生病友人王醫師、到翠山莊探望前總統李登輝，事先均向中監口頭告知，並未收到不同意見；探望李登輝行程原本相當保密，是李辦主任王燕軍在探望行程結束後，無意間告知媒體，「並不是我們主動對外宣布」。

陳致中表示，中監公文確實讓父親很無言，要求形同軟禁，但不論是軟禁或關禁閉，都非常離譜、不合人情義理，「難道以後我們要去台南看阿嬤，也要7天前申請？」他痛批中監的要求太不合理、無法接受。

陳致中強調，扁若參加大型活動如簽書會、感恩餐會，由於會面對群眾，都會先提醫療、維安等計畫給中監，但訪友這種私人行程，也是醫療團隊的復健療程之一，應該只要口頭先告知即可。

另外，臉書粉絲團《靠傳媒COWmedia》，有網友貼出陳水扁摟妹照引發熱議，有網友譏諷是「裝病天王」、「手不抖了，但是吳淑珍拳頭硬了」；陳致中說，這完全是斷章取義、胡說故事，令人遺憾。

陳致中也提供同一場景另張合照強調，照片是父親在老友家中拍攝，對方全家大小很熱情，都要求與父親合照或單獨照，甚至左鄰右舍也來，他當天也在現場，所以很清楚所有過程。陳致中還在臉書貼出其他阿扁摟妹照，留言：「奉家母命令，積極蒐集摟妹照ing～本年度最扯之扯炸，請別再亂控了！台灣人雖苦悶，但不缺扯笑話！」。

(中國時報)