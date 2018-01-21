涉運油北韓 海巡署攔檢帛琉油輪

海巡人員登上比利恩88號油輪進行安檢。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北韓因發展核武，遭聯合國加強制裁，19日晚有2艘帛琉籍油輪靠近我台南海域，要求入港運補，由於2船曾運石油到北韓，我方按聯合國決議拒絕，並派人登上其中1船進行安全檢查，最後要求2船離開，這也是海巡署第一次對聯合國列管的外籍油輪，進行如此強勢的安檢動作。

海巡署指出，隸屬帛琉的比利恩油品集團，所屬2艘油輪「比利恩18號」、「比利恩88號」，19日傍晚前後靠近我方海域，並要求駛入高雄港，進行運補、加油工作。

但2艘船日前已被聯合國安理會通報，涉嫌運送油品到北韓，19日18時40分，海巡署台南海巡隊10051艇在蚵子寮外9浬，要求「比利恩88號」停航受檢，該船配合施放舷梯，4名海巡人員登船檢查，船上有14名船員，包括大陸籍1人、印尼籍13人，未發現禁運物品，海巡人員晚間8時許結束登檢。

另艘「比利恩18號」因總噸位達5827噸，考量夜間、船舷高低差及海象因素，海巡署人員未予登船，但嚴密監控其動向。20日上午8時，2艘油輪在安平港西方24至49浬海域向西南航行離去。

對於首次強勢登船安檢，海巡署表示，去年發生陳姓油品商，涉嫌輸送石油給北韓的案例，我方支持聯合國決議，未來將加強查緝工作，各航運公司、貿易公司與運輸業者，應避免租用違反安理會公報，或是禁運措施的船舶，以免貨物運送途中，遭受盤查或扣押造成損失。

(中國時報)

扁摟妹 子斥胡說故事 彰化撲殺13000隻雞鴨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。