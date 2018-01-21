涉運油北韓 海巡署攔檢帛琉油輪

2018年01月21日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

北韓因發展核武，遭聯合國加強制裁，19日晚有2艘帛琉籍油輪靠近我台南海域，要求入港運補，由於2船曾運石油到北韓，我方按聯合國決議拒絕，並派人登上其中1船進行安全檢查，最後要求2船離開，這也是海巡署第一次對聯合國列管的外籍油輪，進行如此強勢的安檢動作。

海巡署指出，隸屬帛琉的比利恩油品集團，所屬2艘油輪「比利恩18號」、「比利恩88號」，19日傍晚前後靠近我方海域，並要求駛入高雄港，進行運補、加油工作。

但2艘船日前已被聯合國安理會通報，涉嫌運送油品到北韓，19日18時40分，海巡署台南海巡隊10051艇在蚵子寮外9浬，要求「比利恩88號」停航受檢，該船配合施放舷梯，4名海巡人員登船檢查，船上有14名船員，包括大陸籍1人、印尼籍13人，未發現禁運物品，海巡人員晚間8時許結束登檢。

另艘「比利恩18號」因總噸位達5827噸，考量夜間、船舷高低差及海象因素，海巡署人員未予登船，但嚴密監控其動向。20日上午8時，2艘油輪在安平港西方24至49浬海域向西南航行離去。

對於首次強勢登船安檢，海巡署表示，去年發生陳姓油品商，涉嫌輸送石油給北韓的案例，我方支持聯合國決議，未來將加強查緝工作，各航運公司、貿易公司與運輸業者，應避免租用違反安理會公報，或是禁運措施的船舶，以免貨物運送途中，遭受盤查或扣押造成損失。

(中國時報)