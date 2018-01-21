彰化撲殺13000隻雞鴨

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中國時報
／彰化報導

連日低溫引爆禽流感疫情，彰化縣繼19日大城鄉1處肉雞場傳出疫情後，二林鎮1處肉鴨場20日也確診感染H5N2高病原性禽流感，彰化縣動物防疫所一連兩天共撲殺1萬2千隻土雞、1362隻肉鴨。因寒流一波波來襲，動防所也呼籲縣內家禽畜養農民提高警覺，配合相關採樣監測工作。

彰化縣動防所所長董孟治指出，本月5日前往二林這處肉鴨場主動監測採樣；20日經「家畜衛生試驗所」確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員立即通知農民並進場撲殺。動防所也將針對該場周圍1公里所有家禽場，進行為期3個月的採樣監測工作，確認病毒是否有傳播。

董孟治說，高病原性禽流感案例場撲殺清場後，需由防疫人員確認清潔消毒程序符合規定，場區及禽舍至少應淨空21天以上；接著進行21天的哨兵家禽試驗，完全通過後才能復養。復養後場內家禽必須飼養在非開放式或密閉式禽舍中，避免病毒入侵，才能確保家禽健康。

因鴨隻不易由外觀判斷是否感染禽流感，農委會近日已公告全國鴨場鴨隻自今年1月16日起至3月31日止，都需檢測禽流感陰性，並檢附檢測報告及家禽健康證明書，才能上市屠宰。

動防所提醒農民，鴨隻屆上市前，應提早通知特約獸醫師或動物防疫機關，以安排採樣，呼籲縣內養鴨農民務必配合相關作業；如發現有異常死亡情形，應立即主動通報，並落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項作為，以免受罰。

(中國時報)

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