羊肉米糕宅急便 訂單滿滿

北港老店羊肉老闆曾煥勳，特別推薦羊肉米糕。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報

位於雲林縣北港鎮中山路的北港老店羊肉，3代相近百年，其中以在地糯米、羊肉、麻油等食材製作的羊肉米糕，是老饕們的最愛，還曾獲選「雲林縣10大伴手禮」，為服務外地顧客，老闆曾煥勳還推出羊肉米糕宅急便，每天訂單滿滿。

北港地區出產花生，羊農利用花生藤餵養羊隻，肉質比其他產地更鮮美，每年朝天宮媽祖廟香盛期，都吸引許多老饕前來北港享用羊肉料理，位於朝天宮廟前的北港老店羊肉，經過處理去除羊膻味，除了炒羊肝、羊肉湯、羊雜湯外，更推出獨具特色的羊肉米糕，許多人一吃就愛上。

曾煥勳的羊肉米糕採用本土羊肉、北港麻油、雲林糯米與醬油，集雲林優質農特產於一身，依照老祖母的方法手工切肉保存口感，未炒過的羊肉與糯米用筒仔裝起來蒸熟，鎖住原汁原味，是真正的古早味，因製作過程繁複，每天限量100份，成為供不應求的最熱門料理。

為讓外地民眾隨時享用可口補元氣的羊肉米糕，曾煥勳還推出羊肉米糕宅急便服務，採用可蒸可微波的特製碗裝盛羊肉米糕，可先放進冰箱保存，食用時只要加熱即可。

地址：雲林縣北港鎮中山路100號

電話：（05）7823861、0911801776

營業時間：上午9點半至晚上10點，

不定期公休

售價：50元

(中國時報)

蓬萊米不脹氣 大受歡迎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。