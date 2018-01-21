羊肉米糕宅急便 訂單滿滿

2018年01月21日 04:10 中國時報 張朝欣 ）

位於雲林縣北港鎮中山路的北港老店羊肉，3代相近百年，其中以在地糯米、羊肉、麻油等食材製作的羊肉米糕，是老饕們的最愛，還曾獲選「雲林縣10大伴手禮」，為服務外地顧客，老闆曾煥勳還推出羊肉米糕宅急便，每天訂單滿滿。

北港地區出產花生，羊農利用花生藤餵養羊隻，肉質比其他產地更鮮美，每年朝天宮媽祖廟香盛期，都吸引許多老饕前來北港享用羊肉料理，位於朝天宮廟前的北港老店羊肉，經過處理去除羊膻味，除了炒羊肝、羊肉湯、羊雜湯外，更推出獨具特色的羊肉米糕，許多人一吃就愛上。

曾煥勳的羊肉米糕採用本土羊肉、北港麻油、雲林糯米與醬油，集雲林優質農特產於一身，依照老祖母的方法手工切肉保存口感，未炒過的羊肉與糯米用筒仔裝起來蒸熟，鎖住原汁原味，是真正的古早味，因製作過程繁複，每天限量100份，成為供不應求的最熱門料理。

為讓外地民眾隨時享用可口補元氣的羊肉米糕，曾煥勳還推出羊肉米糕宅急便服務，採用可蒸可微波的特製碗裝盛羊肉米糕，可先放進冰箱保存，食用時只要加熱即可。

地址：雲林縣北港鎮中山路100號

電話：（05）7823861、0911801776

營業時間：上午9點半至晚上10點，

不定期公休

售價：50元

(中國時報)