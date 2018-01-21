謝立功走基層 介文汲攻政見

2018年01月21日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

國民黨基隆市長初選有謝立功、宋瑋莉、介文汲3強角逐，距離揭曉日期越來越近，選將動作也越趨積極。謝立功20日一大早，就前往市區內各大市場掃街拜票，並發放紅包袋提前祝民眾過好年；介文汲則持續發表基隆建置會展中心的計畫；宋瑋莉則鴨子划水，無公開行程。

謝拜訪市場深探民意

國民黨基市長初選剩最後一周，謝立功先前除端出政見牛肉，希望用最有感的市政規畫爭取基隆市民的支持，並從上周開始「旗開得勝，重返執政」的掃街活動。謝立功20日起一大早從6時起，開始前往果菜市場及成功市場，發放「狗來富」紅包袋，提早拜年、傾聽民意。

謝立功表示，拜訪市場最能了解基層市民的需求，從民眾身邊的問題，延伸到整個基隆的市政發展，如此才能規畫出最貼近民意的政策，另外許多民眾和攤商都和自己反映，市場的動線規畫及周邊交通有待改善，以果菜市場為例，連結麥金路的道路就非常不便，屆時他上任後，定會重新規畫並解決此問題。

謝在掃街結束後，也前往靈泉禪寺參加佛心同濟慈善會舉辦的「歲末愛心冬令救濟」關懷活動，並轉贈2017世大運的大浴巾2箱予民眾，期許市民度過溫暖的好年。

介對會展中心有異見

介文汲則是勤打「政見牌」，針對市長林右昌將在基隆港西岸碼頭興建會展中心，他認為效益恐怕不會太大，因為鄰近的台北市已經有世貿展覽館、小巨蛋、南港展覽館等，若蓋上去後反而弱化港口功能，並說明現有的文化中心就可以使用，只要定期維修重整，即可發揮應有的功效。市府則表示，不會回應特定參選人的發言內容。

另外，宋瑋莉19日已前往安樂市場和仁愛市場拜票，爭取民調支持，而據幕僚表示，宋20、21日則暫時沒有安排公開行程。

(中國時報)