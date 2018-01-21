感念孫達神父義舉 千人送行

2018年01月21日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

孫達神父日前辭世，來自各地的教友、非教友齊聚一堂，送神父最後一程。（莊旻靜攝）

創辦竹東鎮世光教養院、竹北老人安養中心等社福機構的神父孫達，日前以94歲高齡安息主懷，20日在竹東天主堂舉辦追思會，湧入上千名教友、非教友為他送行，感謝他的付出與貢獻，場面哀戚而隆重。

神父孫達1924年於中國大陸河北出生，幼年生活困頓，母親深信天主照拂，信念影響孫達，自此修道，1951年於菲律賓馬尼拉進入耶穌會初學院，1957年被派來台灣，在新竹縣關西鎮由加拿大籍耶穌會士成立的堂區，實習牧靈及福傳工作。

不分教友 照拂新竹地區

早期關西鎮無教友、也沒人聽過天主教，一群神父為了融入在地，不僅致力傳福音，外籍神父也努力學習客語。孫達先後在關西鎮、寶山新城、竹北六家等堂區服務，促成了生命線、原民中心、世光教養院、長安養護中心與竹北老人安養中心等機構成立，不分教友照拂無數人，影響新竹地區深遠。

在場的教友分享，孫達自1975年開始在竹東無玷聖母堂服務，期間長達26年，照顧不少身心障礙者、老人家，受到許多教友敬重。另有教友回憶，孫達熱心奉獻，曾獲教宗頒賜十字勳章、吳尊賢愛心獎、全國好人好事代表等榮譽，但他自我要求活到老、做到老，直到9旬高齡仍在傳遞福音。

鄭永金受感召入生命線

前縣長鄭永金、鄭宋麗華伉儷20日參加殯葬彌撒，也與生命線的工作人員一同送孫達神父最後一程，鄭永金說，孫神父生活儉樸，卻總想如何幫助弱勢者，他們夫妻受他精神感動，先後加入生命線行列。

孫達神父直到去年7月才退休，年底因身體不適住院，卻發現罹患癌症並轉移，今年1月11日於天主教耕莘醫院辭世，安息主懷，20日上午在竹東天主堂舉辦殯葬彌撒，上千名教友湧入教堂，不僅堂內座位座無虛席，堂外也站滿感佩孫達神父的教友、非教友，場面哀戚而隆重。

(中國時報)