台中火車站廣場施工 動線大挪移

台中市府配合鐵路高架化並改善中區交通瓶頸，啟動「台中大車站計畫」。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中火車站廣場改造工程自22日起將分2階段施工，施工期間交通動線將調整，交通局把原汽機車臨停接送動線外推至建國路側，設置2個車道供臨停車輛通行，工程完成後，火車站門面將脫胎換骨，呈現寬闊的人行廣場、景觀綠化設施等公共開放空間。

調整臨停及公車路線

台中市交通局長王義川表示，台中火車站廣場改造工程分2階段，第1階段預計4個月工期，第2階段接續第1段完成後開始施工，並配合年底台中鐵路高架化車站第2階段通車前完成，為降低交通衝擊，實施小範圍調整臨停及公車動線。

雖然第1階段施工區域改變既有臨停接送道路，仍保留在中間廣場，也維持2車道汽機車臨停接送動線，此外，為維護民眾通行安全，市府要求廠商施工區域，必須留設至少1公尺的人行空間，並架設紐澤西護欄，維護民眾通行安全。

統聯進駐國光客運新址

市府指出，因第1階段施工範圍，2月起也包括統聯國道客運乘車位置，已協調受影響的統聯客運在1月底前完成進駐至國光客運新址，相關作業在春節過年前完成。春節期間起，民眾要搭乘統聯客運，只需前往國光客運新址即可。

王義川強調，配合火車站高架化及廣場工程，交通局從2016年就逐步調整火車站周邊公車動線，降低對民眾的不便，這次廣場改造工程施工前，即要求施工圍籬不能長期占用道路，採分段分區域進行，交通局會持續觀察車行情形，適時調整相關措施與宣導。

(中國時報)

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