灑水治揚塵 挨批像小孩尿尿

2018年01月21日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

2017年濁水溪揚塵濃度及發生天數達到紀錄最高峰，行政院長賴清德20日率內閣勘查崙背鄉河岸，水利署、環保署、農委會簡報防治計畫後，立委劉建國不客氣質疑灑水治揚塵「像小孩尿尿」，沒有章法邏輯、沒有權責單位；賴清德裁示要有治理期程、經費是次要問題。

劉建國轟沒章法

水利署長賴建信簡報指出，未來3年將把1200公頃的區域分為5個區段加強水覆蓋、綠覆蓋，也把淤積在河道中的泥沙移除掉，2018年投注1.6億元。

環保署長李應元表示，掃街灑水的經費已經核定，跨部會合作定能解決百年問題。農委會副主委李退之說，水保局將在中上游進行崩塌地的防治，進行造林，林務局準備3年40萬株苗木，也會配合水利署需求調度稻草。

雲林縣長李進勇強調，任何治理方法工法都歡迎，百姓在乎的不是花多少錢而是改善有多大，未來3年空汙能夠改善到什麼程度，希望讓百姓有個期待。

立委劉建國嚴肅指出，風飛沙的治理權責單位應是環保署，2013年環保署編列22億元，2018年編列6500萬元，集集攔河堰已經擋住砂石和水，復育山林與改善濁水溪揚塵有何關聯？下游種防風林是誰要種？

劉建國與官員舌戰，像「小孩尿尿一樣」灑水，不檢討過去失敗的原因，不統一事權，整治是糊塗的，他以12字拜託賴清德「徹底檢討、預算編足、趕緊執行」。

要先排治理期程

賴清德裁示，治理方案還需系統性測量清楚哪些地方需要什麼工法、什麼時間進行，目標期程是最重要的，有做大家就放心，沒做就不知道要怎麼支持，雲林縣的濁水溪若沒有國家的力量來幫忙絕對不可能，他來勘查就是用行動支持濁水溪整治的決心。

(中國時報)