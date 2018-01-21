單車違停拖吊 累進收保管費

2018年01月21日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

自行車違規停車頻繁，高市宣布2月1日起單車違停遭拖吊，不但每輛要收100元移置費，之後每12小時也要向車主收25元保管費，並採累進計費；高市捷運站、火車站、人行道及商圈周邊等處，皆是取締拖吊重點熱區，警方呼籲市民勿貪圖方便，傷了荷包。

不經舉發 可逕予移置

交通大隊表示，高市議會修正「高雄市妨害交通車輛處理自治條例」第4條第1項，規定「自行車違規停車或未依規定停車者，經責令移至適當處所；駕駛人不予移置或不在場時，得不經舉發逕予移置並保管」，自2月1日起，警方將嚴格拖吊違規自行車。

警方指出，交通局已在捷運站、火車站、人行道及商圈，畫設自行車停車格，供民眾依序停車，然而自從oBike營運以來，常有租車民眾隨意違規停車，遭檢舉影響市容；2月起，員警勸導或認定違反交通法令，騎車者又不在現場，將由交通大隊派拖吊車，直接將違停自行車拖走。

占用機車格 可望改善

由於自行車沒有車牌號碼，為讓車主了解單車不是遭竊而是被拖吊，警方也會在地面留下粉筆書寫拖吊相關資訊，將車子就近移置轄區拖吊場。

警方表示，民眾發現自行車被拖吊後，可到轄區派出所，依照拖吊日期、地點及照片查詢車輛，並攜帶身分證件或相關證明文件，親自到交通局拖吊場，填單繳費後，才能領回自行車。

每天都騎單車運動的黃姓市民認為，真正愛車的人或單車價格上萬的，不會隨便違停；陳姓機車騎士則表示，單車占用機車停車格，造成停車亂象，希望能因強制執法而有所改善。

(中國時報)