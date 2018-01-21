柯P打臉蔡煌瑯 別想一步登天

2018年01月21日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

民進黨前立委、台灣車輛公司董事長蔡煌瑯19日為了捷運萬大線招標案，在臉書痛批北市府排除「國車國造」，是圖利國外廠商。但台北市長柯文哲20日受訪時直言，台灣廠商確實沒有統包能力，捷運局評估風險後，才找有經驗的國外廠商。他強調，國車國造應有國家的整體產業計畫，逐步升級、不可能一步登天。

蔡煌瑯批評，萬大線二度流標，19日重新公告招標，卻仍排除國內車廠，耗費數百億元的捷運工程，「國內軌道產業連一顆螺絲的錢都賺不到」，痛批捷運局「媚洋、可恨、可議」。他說，台車公司是國內唯一的車輛製造公司，曾自製淡海輕軌「行武者號」、代工桃園機場捷運等，北市為首善之都，卻不開放國內外廠商一起競標，反而排除國內廠商參標資格，「柯P，我們真的火了！」

因柯文哲多次被傳與綠營不合，如今蔡煌瑯又嚴辭指控，恐使雙方關係再陷僵局。柯文哲表示，此案在北市府開過多次會議，他自己也跟蔡煌瑯見過至少3次，捷運局評估認為仍應找有經驗的廠商，加上萬大線有招標時間壓力，不趕快決定，整個工程都會延宕，所以即使他知道蔡煌瑯希望「一步登天」，但捷運局不願承擔風險，他也支持專業的判斷。

柯文哲指出，關於國車國造的問題，北市府和交通部也討論過數次，事實上，過去台北捷運花了6000億元，仍沒有建立起本土軌道產業，如果將來國家還要再花6000億元做軌道運輸，確實應該有計畫地慢慢提升產業。

柯文哲認為，台灣的廠商目前沒有能力做統包商，但可以做分包商，所以若有國家整體政策，可以在合約中盡量要求統包商分包給台灣廠商，並逐步提高分包百分比，此外也應該要有統一的捷運工程局，否則各縣市各幹各的，就會是問題。

(中國時報)