偏鄉是家鄉 神父修女奉獻一生

2018年01月21日 04:10 中國時報 賴佑維 、 陳育賢 、 陳慶居 ／綜合報導 ／綜合報導

全台各地都有許多外籍神父，跨海來台畢生奉獻偏鄉，像是義大利籍的神父巴義慈致力保存泰雅族文化，曾在苗栗泰安服務的美籍神父甘惠忠有「特教之父」美稱，義大利籍修女裴嘉妮守護新竹身障童逾半世紀，他們有的把台灣當故鄉，有的甚至已歸化成台灣人。

義大利籍神父巴義慈，27歲來到台灣，因語言不通努力學習泰雅族語，擔心泰雅族語消失，以羅馬拼音將聖經翻譯成泰雅語，在部落中教授年輕孩子族語，他還發現泰雅織物的符號有文字涵義，開始收集大量織品和上頭的符號，向耆老請教，據此編寫泰雅族語教材，曾獲頒「復興鄉榮譽鄉民」和「桃園縣第1屆桃園奉獻獎」，在復興區服務近半世紀，直到2009年才退休返回義大利，離台前復興居民還特地舉辦歡送會感念。

同為義大利籍的修女裴嘉妮，1965年時僅22歲就來台，到山區為原住民提供免費醫療服務，1992年至新竹仁愛啟智中心守護身心障礙兒童，服務長達52年，去年成為新竹市首位以特殊功勳歸化我國籍的國民，同年底並當選新竹市感恩季「城市英雄」。

美籍神父甘惠忠1960年代進入苗栗泰安山區，積極推動原住民教育，並協助慢飛天使接受特殊教育，減輕家庭負擔，雖已轉往台南服務，並取得身分證，地方仍感念他10多年來在苗栗偏鄉的奉獻，泰雅族縣議員黃月娥也感念他的付出。

(中國時報)