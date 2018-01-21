新聞透視－事權詭異、效果不明 有如騎驢看唱本

2018年01月21日 04:10 中國時報 周麗蘭

賴清德率內閣19日、20日視察雲林縣，重點放在宣示有解決濁水溪揚塵的決心，濁水溪風飛沙難解是因為三不管地帶，20日的簡報雖然精彩，實則事權詭異、效果不明，能確定的只有3年將花10億元，遭立委劉建國點破關鍵不是壞事。

濁水溪的水資源人人搶，但揚塵治理人人推，發生沙塵暴時，環保署、水利署、農委會、縣政府都指向管理單位是自身以外的某一個，治理流於有做就好、聊勝於無。

2017年因裸露面積大增，導致河畔沙塵揚起如騰雲駕霧，遠至虎尾鎮、嘉義市都霧濛濛，民眾怒吼終於受到中央關注，但一開始從中央到地方幾乎口徑一致都推給百年來的風飛沙歷史。

賴清德指派政務委員吳澤成督導濁水溪揚塵治理，水利署、農委會、環保署「推事」的心態仍未改，勉強從本預算擠出10億元，有錢好辦事，沒錢萬萬不能，看似蓄勢待發。

然而劉建國質疑2011年至2015年國民黨執政時代針對濁水溪揚塵問題的「防治沙塵暴行動專案」，環保署編列22億元、林務局7億元、水利署1億元，結果無法執行，問題未檢討，卻改推10億元計畫矇混？

國民黨執政時代，環保署第一線，農委會第二、水利署第三線，民進黨政府執政後事權單位顛倒，環保署像局外人，整治工法也只有水利署的可期待。

花錢事大、效果也事大，李進勇說百姓期待的不是花錢多少而是效果多大，實是濁水溪揚塵整治的正解。然而數字不代表效果，沒有數字保證沒有效果，濁水溪風飛沙治理眼前只能騎驢看唱本走著瞧。

(中國時報)