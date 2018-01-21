苗市(火旁)龍3D彩繪 吸引打卡族

2018年01月21日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

12大客庄節慶之一苗栗市元宵民俗 龍系列活動，農曆春節後登場，今年即將邁入20年，市公所擴大規模舉辦，已先在南苗三角公園和縣立體育館，分別新增2處大型裝置藝術，營造濃濃(火旁)元宵氣氛。其中，民眾可與3D彩繪壁畫互動，近來已成民眾熱門的打卡新景點。

苗栗市公所在縣立體育館鄰中正路的外牆，彩繪1幅長65公尺的3D壁畫，描繪(火旁)龍時神龍穿梭炮陣中的熱鬧氣氛，畫工細膩栩栩如生，另在龍隊的龍珠、龍頭及龍身留下5個空位，好讓民眾可以拿捏最佳角度取景，拍起來就像自己在舞龍一樣，感受(火旁)龍的熱鬧又刺激的氣氛。

市長邱炳坤表示，市公所為迎接(火旁)龍20周年的到來，要讓更多民眾更深刻感受到在地 龍客家文化，特別商請彩繪師設計(火旁)龍3D彩繪，這個設計足以讓小家庭一起模擬舞龍。一旁參觀的市民也直讚有地方特色，小孩也喜愛。

另外，南苗三角公園中正路上方，也布置好大片紅色燈籠和1條飛龍，與3D彩繪正好南北呼應，都是民眾打卡拍照的熱點。

(火旁)龍系列預定2月24日上午9時在玉清宮舉行祥龍點睛、客家龍技競，28日接著舉辦全國中小學舞龍競技錦標賽，3月3日民俗踩街，4日晚為(火旁)龍之夜及化龍返天，最高潮的(火旁)龍之夜將設計精彩飛天炮陣及焰火秀。

(中國時報)