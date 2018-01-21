盧秀燕、江啟臣 搶拉婆婆媽媽票

盧秀燕（左二）、江啟臣（右），參加大里區「小小波麗士」活動，開心與小朋友互動。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

宣布參選台中市長的立委盧秀燕20日參加台中市自閉症教育協進會會員大會及智障者家長協會尾牙，盧秀燕表示，「為弱勢發言」是她一直在做的事；也爭取國民黨提名參選台中市市長的立委江啟臣，則在前立委楊瓊瓔陪同下到大雅市場掃街，爭取婆婆媽媽的支持。

盧秀燕表示，她擔任立委以來，一直很關心弱勢議題，立法院3讀通過所得稅法修正，「身心障礙扣除額」由現行12.8萬增為20萬元、學前教育「幼兒扣除額」由現行2.5萬增為12萬元，都是她提出的，希望減輕身心障礙家庭及一般家庭的經濟負擔。

江啟臣也馬不停蹄地深入基層，在前立委楊瓊瓔陪同下，一早就到大雅市場拜票，江啟臣指出，經2個月努力，他的民調不斷上升，與市長林佳龍非常接近，甚至已到誤差範圍，反映出市民對國民黨新生代有高度期待。

台中市新聞局長卓冠廷則說，國民黨初選不斷延後，幾乎所有民調顯示，江仍持續落後黨內對手盧秀燕，更遑論與林市長間的差距，希望江繼續加油，早日提出令人耳目一新的市政建言，市民才會給他機會。

大里區立仁里與霧峰警分局舉辦「小小波麗士」活動，160名孩童穿上警察制服、體驗警察值勤，以淺顯易懂的方式學習自我保護，盧秀燕、江啟臣也都到場，開心與孩子互動。

(中國時報)

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