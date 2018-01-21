325間保生大帝廟 大會師

2018年01月21日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

世界保生大帝廟宇聯合總會成立大會20日在台南學甲登場，來自台灣、大陸及海外地區共計325間宮廟逾萬人與會，其中有220間廟宇請出自家奉祀的保生大帝神像，活動現場搭起行台及宴王筵席，讓神像設壇安座，活動席開820桌，人神同慶，場面熱鬧，是一場難得的宗教盛會。

來自菲律賓、新加坡、馬來西亞等11個國家地區以及大陸、台灣的325間宮廟，20日一早就陸續抵達學甲，並依序入廟，整個廟埕擠滿信眾，人山人海，參拜後再轉往位於天仁工商內的會場，神尊先後報到，戴上主辦單位準備的純金金牌，安座在行台，宛如神像聯合國，十分壯觀。

隨後開始的「共合總爐」儀式，各家宮廟事先將自家香灰裝進總會準備，印有「帝德長昭、神恩共仰」的絨布包，再帶至行台前方的總爐，默禱後將香灰倒入，象徵四海一家，萬眾同心。

各宮廟代表換上祭典服裝，歡迎會旗進場並宣示就職，舉行三獻禮祝聖大典及贈匾儀式，包括國民黨副主席郝龍斌、南市代理市長李孟諺等人都到場觀禮，成立大會在晚宴後告一段落。

學甲慈濟宮董事長王文宗擔任總會長，他指出保生大帝是民間重要信仰，慈濟宮百年來每逢祭典舉辦上白礁儀式，就是紀念先人從福建渡海而來，仰仗神明保佑，先民在台開墾無災無病，保佑蒼生不分彼此，這次也邀請大陸福建白礁慈濟宮、青礁慈濟宮、花橋濟宮3家祖廟，擔任榮譽總會長，象徵信仰根源同出一脈，宗教不分彼此，不受政治問題干擾。

(中國時報)