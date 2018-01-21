趙天麟挑戰超馬 鍛鍊初選意志

2018年01月21日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

角逐高雄市長黨內初選的綠委趙天麟，20日搭車北上，將參加21日在新竹尖石鄉舉辦的鎮西堡超級馬拉松，他意有所指表示，馬拉松如同這次初選，「前面跑得快的人，不見得能平安到終點」，他要照著原訂配速慢慢跑，爭取最後勝利。

趙天麟初選提出「高雄新經濟」政策中，即有一環「運動新經濟」，他說，運動不只是強身健體，也是經濟來源，跑友身上的跑鞋、裝備皆有極大市場，且這次鎮西堡超馬賽，全國好手蜂擁而至，周邊飯店都被訂光。

趙天麟規畫「超馬三部曲」，去年11月參加高雄世運主場館的超馬賽，平地繞圈12小時跑85公里，這次挑戰鎮西堡陡峭山路，他自我期許12小時內跑完80公里，以備3月底挑戰首場南橫100K超馬。

初選行程繁忙，趙天麟每月平均練跑量120公里，就來挑戰超馬，月跑量500公里起跳的資深跑友坦言「實在很衝」；趙天麟說，有時凌晨4點起床練跑，6點跑完趕高鐵到立法院開會，下午回來再抽空到澄清湖、衛武營跑，把馬拉松當鍛鍊初選意志的方法。

他意有所指地說，「不要放棄、配速配好、補給做到位、不要讓自己心火上升」是跑馬祕訣，馬拉松是跟自己賽跑，前面跑得快的人，不見得後面能平安到終點，就像龜兔賽跑，即使是慢慢跑，有時平安完賽也能拿到好成績。

(中國時報)