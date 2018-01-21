太平洋燈會 摸鴨頭 求智慧

2018太平洋燈會-鯉潭噴泉韻律秀20日正式揭開序幕。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

春節將屆，花蓮處處飄年味！花蓮太平洋燈會今年將分為白天、夜晚場，今年「鴨媽媽」進場維修，由「紅小鴨」們獨挑大梁，為今年的「鯉潭噴泉韻律秀」坐鎮，32天展期將帶來立體動態造型噴泉，隨著音樂展現柔美水姿，縣長傅崐萁邀請民眾一起來「摸鴨頭」討喜氣、求智慧！

迎接寒假觀光人潮，鯉魚潭展區今年設置立體動態噴泉韻律秀及拍照裝置，觀光處代理處長彭偉族指出，因應今年春節接近寒假尾聲，往年雙展場的燈會活動，今年以鯉魚潭率先展開，以風景區搭配人氣紅小鴨家族為寒假出遊旅客設計，今年首創的「鴨先知」拍照區，則邀請民眾一起來摸鴨頭，討喜氣。

鯉魚潭展區即日起展出至2月20日，除了除夕休假一天，每天上午10點至下午5點共展演8場次韻律噴泉韻律秀。太平洋燈會六期燈區，則於2月10日至3月11日，在東大門夜市旁設置「花蓮有GO旺」16公尺高的超大狗狗主燈，結合水舞聲光效果，也會安排限定星空秀，同步點亮掛在花蓮街道上的大紅燈籠。

「鯉潭噴泉韻律秀」20日舉辦開幕記者會，縣長傅崐萁除了邀請全台孩子們共度春節外，也指出未來將重啟打造鯉魚潭常態性水舞設施的計畫，預計在花東基金討論會議上再次提案，爭取由縣府施作，順利的話今年動工，明年就可開幕迎賓。

(中國時報)

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