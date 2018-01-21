救人的手留疤 少女笑稱榮譽印記

2018年01月21日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

15歲的冠菱父親早逝，深知母親艱辛格外孝順，更因自小常受人幫忙，也熱心助人，去年為了救同學，以肉身阻擋倒下的櫃子，右手因此縫了13針，還安慰毫髮無傷的同學，笑言手上的傷疤是榮譽的印記，20日和其他63位桃園學子，同獲靈鷲山普仁獎表揚。

冠菱幼稚園時父親突然心臟病發過世，媽媽母兼父職，到工廠上班拉拔她長大，不管再苦都不願放棄冠菱的興趣，一路讓她從3歲學美術至今，冠菱也很爭氣進入中壢國中美術班，表現優異，成績維持在前段班。

去年冠菱和同學整理美術教室，好友見櫃子上有氣泡紙露出，伸手就拉，沒想到180公分高的櫃子也被扯下，突然就往同學身上壓，在一旁的冠菱見狀，一個箭步衝上前以肉身幫忙阻擋，櫃子上的玻璃應聲碎裂，冠菱的右手也當場濺血，友人全都嚇傻，反倒是她鎮定安慰大家，送醫縫了13針，隔天段考也表現正常。

冠菱說，成長過程遇到很多貴人，讓她也想幫助大家，很開心獲獎，過去都把獎學金交給媽媽，這次想買雙舒適好穿的休閒鞋，慰勞辛勤的媽媽。即將面臨升學，冠菱坦言藝術這條路花費驚人，打算放下12年的成果，改考一般高中，希望未來可以當醫師，避免爸爸驟逝的憾事再發生。

靈鷲山慈善基金會指出，桃園已連續9年頒發普仁獎，表揚406位學子，與其他著重五育成績的獎學金不同，學校推薦後會派志工實際家訪，像是文華國小晏婷主動幫忙家事、照顧生病的奶奶，還留下長髮要捐給癌症病童；會稽國中幸真父親癌逝，和來自印尼的母親相依為命，不但學業不需母親擔憂，還會到大溪打工貼補家用。希望鼓勵這群不向命運低頭的「小太陽」持續向上。

(中國時報)