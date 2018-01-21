助弱勢生拍百獅圖 黃朝陽獲獎

2018年01月21日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義九華山地藏庵連辦3屆「服務利他獎」，20日舉辦實踐基金頒獎典禮，30組共220人獲獎，其中攝影師黃朝陽為讓所指導的弱勢生累積作品，作為申請大學之用，也賺點外快，提案師生走訪全市100座寺廟，記錄石獅影像建立「嘉義百獅圖」資料庫，獲選社會組第1名。

「服務利他獎」3年前由時任嘉義地檢署檢察長，現任法務部保護司長羅榮乾大力提倡，在各界支持下由九華山地藏庵籌辦，今年邁入第3屆，20日的頒獎典禮上，現場光出席檢察官就超過30人，還有大法官、多校校長、企業人士出席，冠蓋雲集。

地藏庵董事長黃俊森指出，「服務利他獎」推展迄今，獲得社會各界熱烈回響，目的在鼓勵嘉義地區師生、社會人士提出具體行動服務方案，將服務公益的精神，深植在大家心中，藉以改變人心，還不忘舉自己親眼所見的身障人士禮讓闖紅燈汽車為例，強調民眾的社會道德需再加強，「服務利他將會是我的天職」。

羅榮乾也說，服務利他是一件大工程，尤其社會充滿對立，批評得多，包容得少，辦服務利他獎，就是希望參與的人不分貧富，年齡大小，都能活出價值和意義。而今年共261件投件，共頒發實踐基金68萬5000元。

社會組第1名得獎者是嘉市社區大學攝影老師黃朝陽，他透露本身受另1間廟宇之託，專門教低收入戶，甚至聽障學生攝影技巧，2年來，他發現學生受限家境，想存錢不是靠打工就是得少吃一餐，有6名學生正在想辦法存到外地念大學的經費，他才提出拍百獅想法，既幫助學生累積作品申請學校，未來也做為宗教地景史料。

(中國時報)