樂觀突破困境 61品學兼優學子獲獎

2018年01月21日 04:10 中國時報 呂素麗 ／高雄報導 ／高雄報導

困境中長大的孩子特別懂事，靈鷲山普仁獎高屏地區頒獎典禮20日舉行，61名品學兼優貧困學子獲獎；其中就讀苓雅國中三年級顏宇佑、光華國中三年級黃昱薰及博愛國小二年級黃資涵、竹後國小六年級馬馨瑜等4人，獲全國表揚。

顏宇佑及黃昱薰兩人的境遇很類似，父親過世，家計靠母親獨撐，兩人成績優秀，不約而同，目標都是希望未來能念國防醫學院，減輕家庭負擔。

顏宇佑是苓雅國中體育班田徑隊，更是200公尺短跑健將，紀錄25秒69，是學校200公尺紀錄保持人，而學科成績是全校第一名，允文允武，他說，跑步可以紓壓，拋去一切煩惱。

另一位全國受獎的馬馨瑜，小小年紀就要幫忙家裡小吃店生意，收錢、洗碗及洗衣、拖地等家務事，並協助照顧罹患罕見疾病必須掛尿袋的父親；而黃資涵則因血癌在家自學，雖病痛仍樂觀面對困境。

靈鷲山高屏講堂監院法泰法師說，心道法師在戰亂中長大，有感於生命歷程受到諸多貴人相助，並認為「品德是治療心貧窮的良藥」，因此，創設「普仁獎」，即「普遍的仁愛」。

靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人說，15年來全國已有5362名品學兼優的學子獲普仁獎，地區獎每名5000元，全國獎今年有54人於3月18日頒獎，每名1萬元獎學金。

(中國時報)