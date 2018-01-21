十三行博物館公廁 5度獲獎

2018年01月21日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

農曆春節將至，新北市環保局20日舉辦「國家清潔周」起跑活動，環保局長劉和然與里長、志工代表共同號召民眾，加入大掃除行列，同時表揚50座「公廁金質獎」得獎單位及11所大專院校，他強調，公廁清潔是城市乾淨的象徵，能讓國際觀光客印象深刻。

劉和然表示，為讓市民和清潔隊員都有充足清理時間，新北市國家清潔周活動提前起跑，近1個月的時間，讓市民都能趁早除舊布新，搭配年節前的廢棄物清運期程，全市動起來整頓環境、迎接新年。

劉和然表示，新北市連續6年拿到全國最乾淨城市，除了清潔隊員努力，還要感謝里長們的協助。他強調，公廁整潔度一直是觀光客評斷一個城市乾淨程度的重要指標，因此，新北市從2010年起，首創「公廁金質獎」選拔。

環保局說明，截至2017年12月，新北市列管公廁共計7912座，其中有高達98％以上獲得優良等級以上；「公廁金質獎」分為公設機關組、觀光遊憩組、娛樂休閒組、交通運輸組、營業場所組及創意特色組等6組，這次共表揚50座公廁金質獎及11所大專院校。

值得一提，公設機關組中，十三行博物館5度獲獎，有別於生硬的廁間標示，館內同仁會搭配每檔特展，親手製作可愛的原住民男女裝飾圖樣，展現出溫馨氛圍；另外，中油車容坊鳳鳴加油站第2次獲獎，管理人員發揮巧思，用瑕疵陶瓷作為裝飾，不僅營造在地特色，也結合了環保概念。

(中國時報)