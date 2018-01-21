十三行博物館公廁 5度獲獎

十三行博物館同仁會搭配每檔特展，親手製作可愛的原住民男女裝飾圖樣，展現出溫馨氛圍。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

農曆春節將至，新北市環保局20日舉辦「國家清潔周」起跑活動，環保局長劉和然與里長、志工代表共同號召民眾，加入大掃除行列，同時表揚50座「公廁金質獎」得獎單位及11所大專院校，他強調，公廁清潔是城市乾淨的象徵，能讓國際觀光客印象深刻。

劉和然表示，為讓市民和清潔隊員都有充足清理時間，新北市國家清潔周活動提前起跑，近1個月的時間，讓市民都能趁早除舊布新，搭配年節前的廢棄物清運期程，全市動起來整頓環境、迎接新年。

劉和然表示，新北市連續6年拿到全國最乾淨城市，除了清潔隊員努力，還要感謝里長們的協助。他強調，公廁整潔度一直是觀光客評斷一個城市乾淨程度的重要指標，因此，新北市從2010年起，首創「公廁金質獎」選拔。

環保局說明，截至2017年12月，新北市列管公廁共計7912座，其中有高達98％以上獲得優良等級以上；「公廁金質獎」分為公設機關組、觀光遊憩組、娛樂休閒組、交通運輸組、營業場所組及創意特色組等6組，這次共表揚50座公廁金質獎及11所大專院校。

值得一提，公設機關組中，十三行博物館5度獲獎，有別於生硬的廁間標示，館內同仁會搭配每檔特展，親手製作可愛的原住民男女裝飾圖樣，展現出溫馨氛圍；另外，中油車容坊鳳鳴加油站第2次獲獎，管理人員發揮巧思，用瑕疵陶瓷作為裝飾，不僅營造在地特色，也結合了環保概念。

(中國時報)

樂觀突破困境 61品學兼優學子獲… 地方掃描－竹縣緩緩生活節20日在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。