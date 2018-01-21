夏田產業園區 開發時程長惹怨

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中國時報
／台中報導

為解決台中市大里區夏田里農地受汙染問題，台中市經發局推動「夏田產業園區」計畫，20日在大里高中舉辦公聽會，吸引近千地主參加，與會者關心徵收期程、能否原地保留土地等問題，更有工廠廠方不滿自家土地連續被徵收5次，表示無法接受。

夏田產業園區規畫單位指出，夏田里許多土地受汙染，經環保局不斷整治後又受汙染，政府決定依《土地徵收條例》等進行開發，總計近200公頃土地，未來將規畫15米以上道路貫穿全區，並引進環保、無汙染產業，預計2033年可完成土地標售。

被畫入園區的工廠代表無奈表示，自家工廠占地700坪，未來工程進行、土地重新分配等，將導致機械無處存放；另名工廠代表說，很高興有機會能轉變為合法工廠，但希望未來土地能原地保留，且爭取再購入土地、補足被徵收的部分。

另名地主則氣憤說，近2、30年來，自家土地已被徵收5次之多，甚至有筆土地20年前透過以地易地方式被政府徵收闢路，現在以地易地的問題都還沒解決，市府又要求徵收土地，實在無法接受。

經發局副局長李逸安強調，政府開發夏田產業園區是希望達到共好，目前方案只是初步規畫，傾聽民眾意見後會再做調整。

對於開發期程長達16年，有人認為時間太久、很怕又不了了之。立委何欣純指出，行政院長賴清德已指示此案要簡化環評時間，也會努力要求相關單位將此案排除在產創條例的強賣機制外，希望保障人民權益、縮短時間，創造地主、產業與政府三贏。

(中國時報)

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