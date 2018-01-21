社論－圖利富人牙惠小民的三輸稅改

2018年01月21日 04:10 中國時報 主筆室

蔡政府推動的稅改方案在立法院三讀通過，總統蔡英文稱之為「今天又往前進了一步」，但衡諸稅改內容，就社會公平角度而言，台灣其實是倒退而非前進；這個稅改不但會造成貧富差距的拉大，更會打擊企業投資，造成國家稅損的「三輸」結果，這些負面影響會在未來逐漸顯現，政府將更沒有經費投入社會保障與福利。

這次的稅改方案主要在拉近內外資股利所得稅率的差距，除最高稅率由45%降為40%，原本納入綜所稅中申報的股利所得改採分離課稅，稅率定為28%，因此對高股利所得者而言是享受到最多的減稅利益；股利所得較低的一般散戶則可採股利所得併入綜所稅抵減8.5%稅額。

搭配大降股利所得，財政部為了避免被批判為「只為富人降稅」，因此把免稅額之外的各項扣除額全部調高，例如薪資特別扣除額從12.8萬大幅調為20萬，標準扣除額從9萬提高到12萬。而為了彌補稅損，把企業的營所稅率由17%調高為20%、外資股利所得稅率調高一個百分點。

蔡政府雖一再以「拉近貧富差距」為稅改案辯護，財政部也強調一般民眾的減稅利益遠多於高所得者，不過這種以「總數比較」的方式毫無說服力，因為分配到每個民眾身上的減稅利益，是從數千元到數萬元；但高所得、高股利所得者得到的減稅利益，可從數十、上百萬到數億元不等。以財政部的資料計，最高稅率的1萬多戶富人，平均減稅利益在400萬元以上；更極端的是如郭台銘、林百里等企業家，減稅利益從數十億元到數億元不等。

財政部更不能忘記，能享有減稅利益的是原本就有繳稅者，但台灣每年有超過200萬戶低所得者，連繳稅都不必了，這些人能享有的減稅利益是零。在最高所得族群享有最多減稅利益、最低所得族群毫無利益的情況下，貧富差距拉大已是必然，台灣社會因稅改而輸去公平正義。

國內財稅大老曾巨威批評稅改是「子規啼血換不回的稅改正義」，中研院院士朱敬一在臉書發文表示，這次稅改只是要「解決大富豪避稅不方便」的問題，且此舉已違反「公平原則」，「我不能接受明顯的不公平，也吞不下去明顯的不公平。」這些話是對蔡政府宣稱稅改有助拉近貧富差距最大的打臉與註腳了。

再者，蔡政府說稅改有助投資與經濟，實質這是另一個漫天謊言。稅改大降屬個人所得的股利所得，是讓富人少繳稅、多留錢，但富人有更多錢，如果無好的投資機會，還是不會在國內投資，寄望富人減稅後大舉投資明顯不實際，過去馬政府大降遺贈稅吸引富人把資金匯回，但資金卻未流入實體投資即為明證。相反的是稅改反而調高營所稅率，對這些真正創造就業機會、挹注經濟的企業加稅，對企業加稅卻宣稱「有利投資與經濟」，大概也只有蔡政府才想得出這種辯詞。

坦白說，這是理念的矛盾與價值觀的錯亂；拿川普的稅改來比較，川普稅改也被抨擊為有利富人，但實質上其對個人最高稅率只降低不到5個百分點，真正大幅降低的是企業稅，由35%降到21%，結果不僅吸引美國製造業回流，也吸引國外企業前往投資。蔡政府的稅改反其道而行，其實是打擊投資、對經濟不利。

最後則是國家稅損問題。這次稅改造成每年稅損198億元，雖然財政部說會逐年減少，但稅減了就永遠不會回來，要再加稅極度困難。但台灣政府財政實在難稱穩健更非富裕，中央政府債務餘額近5.7兆，年年赤字預算，更兼蔡政府的「國家資本主義」路線、推出前瞻計畫、武器採購與提高國防預算計畫等，政府支出顯然只增不減，現在又搞減稅，國庫承受稅損，未來的政府財政更是讓人憂心。

雖然近4年國家稅收是所謂的「超徵」，但超徵是與原先的預算數字比較，實質上預算未平衡，國家財政要穩健須留有因應意外的天災人禍的餘裕。美國在柯林頓時代末期曾實現美好的預算平衡，小布希上台後即大減稅，不料之後即碰上國防支出大增，讓政府赤字與負債再次大幅飆升。這次的稅改就是一次不利國家財政長期穩健的減稅。

對這麼一個犧牲社會公平、經濟投資、國家財政的「三輸」稅改，卻被總統稱為建立公平合理稅制、台灣又往前進了一步；對總統再次以文青式語言談此「三輸」的稅改，確實是讓人無言以對。

(中國時報)