2018年01月21日 04:10 中國時報 主筆室

公廣集團人事大內鬥，爆出「台獨三台」及其中的人事黑幕，原來是背後有一隻黑手，意圖把整個媒體變綠變獨，最終把媒體生態抹得烏漆麻黑。從1995年民進黨帶著一批「綠用學者」要求黨政軍退出媒體後，就處心積慮地綠化媒體，之後又以反壟斷為名發動「反旺中」；執政後終於露出真面目，原來是為了要獨化媒體。

當年民進黨帶著台灣教授協會等綠用學者推動「黨政軍退出媒體」，台視大樓被蛋洗、華視大樓被潑漆，他們還主張政治人物不得主持節目，扛著自由民主大旗，一副正義凜然模樣。如今民進黨執政後把媒體緊緊捏在手裡，而那些喊著反壟斷的「綠用」學者也全都噤聲了。

民進黨為何在野一張臉、執政一張臉？在野的時候為了騙選票，當然得以民主作號召，主張黨政軍退出媒體，一來是最好的號召，二來可以輕鬆拿到發聲筒，是不費吹灰之力就可以攫取最大資源的手段，當然要盡全力一搏。等拿到執政權之後，也是全力介入媒體，一來進行人事酬傭，二來推動台獨主張，也是用最小的力量遂行最大目標的伎倆。

而那些綠用學者呢？當然就可以坐地分贓，在這些媒體中擔任高層、坐享高薪。立委黃國昌就是最典型的例子，當年他以中研院學者身分大聲「反壟斷、反旺中、反巨獸」，藉此率領年輕人盲從，進而取得立委大位，可是面對台獨三台的壟斷和綠化、獨化，為何一句話也不吭？還有那些當年高喊反壟斷的綠用學者現在都躲到哪去啦？看著台獨三台從綠化到獨化過程，以及惡鬥的重重內幕，民眾的眼睛應該不再被矇蔽了吧？

(中國時報)