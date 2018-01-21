從萬豪看台灣談判籌碼

2018年01月21日 04:10 中國時報 王欽

兩岸影響力的消長反映在跨國企業的選擇，早年台灣是跨國企業東亞重要據點，可謂萬商雲集，近年跨國企業遷往大陸，台灣成為大中國區市場的分支，主管要聽從上海或北京總部指揮。台灣平時不太察覺這一點變化，一旦兩岸發生政治爭議，跨國企業必須二選一時，台灣才會發覺跨國企業的改變。最近發生的兩大爭議事件充分反映了這一點。

第一件事是萬豪酒店官網的國家分類爭議，大陸網友發現萬豪酒店官網將港澳台和西藏同樣列為國家，迅即引起網路熱議，官方媒體也介入批評，最終大陸各級主管機關採取措施要求整改。在此過程中，萬豪集團一路配合，先是官方微博道歉，後續由亞太區總裁和大中華區總裁發表公開信致歉，最後連集團總裁也連夜發布公開信加以解釋並致歉，同時也配合政府要求關停官網一周，開除涉事員工，並公布調查結果和整改方案。

不僅是萬豪，其他跨國公司網站也有類似問題，大陸官方介入後也都迅速做出調整，台灣因而遭受池魚之殃。過去被單列的台灣，現在要嘛被歸為中國之下，要嘛加上「地區」。這在蔡政府看來是不可接受之事，也約詢相關企業，但各大跨國公司並未理會蔡政府，此事也就不了了之。

對比可知，跨國公司雖然各有政治立場，但基於現實利益的考量，在兩岸之間他們都傾向服從大陸的要求，在兩岸的選擇中也毫不猶豫的選擇了大陸。

近年來跨國公司大舉前進大陸，根據統計，截至2016年底外商在上海累計設立跨國公司地區總部580家，投資性公司330家，研發中心411家，另外北京、廣州、天津等城市也都積極出台政策鼓勵跨國公司設立地區總部。

地區總部的設立不僅能夠發揮輻射帶動作用，而且也直接受到當地法律法規的約束，這次萬豪事件就是由上海市政府的相關部門主導調查，各企業在接受相關決定的同時，也將相關要求擴及整個區域公司甚至集團層面，台灣作為區域的一部分自然也就只能服從安排，這也是為何台灣也遭受池魚之殃卻又無力改變的重要原因。

最近飽受批評的M503航線爭議，台灣民航局決定暫不審批飛行相關航線的陸籍航空公司春節加班機申請，但是，這顯然不影響這些航空公司繼續飛行M503的決定，大陸東航、廈航都發表聲明，要求台灣方面尊重民意需求予以批准。陸籍航空公司是國有企業，自然受到大陸官方的影響力，但港龍航空和香港航空這兩家港籍航空，也遵照大陸使用這一航線，這代表台灣實質影響力的衰退。

隨著台灣與大陸實力的此消彼長趨勢愈發顯著，台灣社會已深感台灣在兩岸議題上的籌碼大幅流失。從最近這兩次事件中相關企業的反應可以看出，台灣影響力漸失，不僅體現在政治和戰略層面，也同樣體現在企業的運營策略層面，而這反過來則進一步衝擊台灣在兩岸談判中的籌碼。

(中國時報)